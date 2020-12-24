法英邊境通道恢復開放 歐盟批巴黎行動遲緩

在最重要的英國丹佛港以及經由歐洲海底隧道，貨物又可以運往法國。不過，仍有成千上萬輛載重車滯留在英國南部，其中估計有數百輛來自德國的貨車。

在一種可能更易感染的新冠病毒變種在英國流行後，法國關閉了兩國間邊境通道。作為其結果，多佛爾地區很快出現載重車滯留現象。經多天談判，雙方找到一項妥協方案。准許入境歐盟的前提是卡車司機新冠檢測結果呈陰性。為此，英方先須設置檢測站點。軍方提供了支持。

英國交通大臣沙普斯（GrantShapps）敦請司機們保持耐心，遵守相關指示，從而能使交通盡快恢復流動。他推文強調，儘管新冠檢測啟動，但堵車問題不可能在一夜之間解決。

此前，因雖有關於邊界將恢復開放的通知但很久沒有任何動靜，一些司機失去了耐性。在多佛爾，爆發司機與警方的衝突，一輛警車被損，至少有一人被逮捕。周三（12月23日）晚，當地行政機構稱，局面明顯緩和。

對數天來出現英國南部地區載重車流滯留的混亂局面，歐委會交通委員沃萊安（AdinaValean）指責法國要負主要責任。新冠變種在英國快速傳布後，巴黎立即關閉了兩國邊界通道，遲至周三凌晨才恢復開放。沃萊安周三夜間推文表示，他譴責法國方面未理會歐委會的建議，重又使雙方回到了今年3月出現過的物流鏈中斷的境地。由於滯留載重車數量上萬，新冠檢測需要時間，因此，至物流重新暢通至少還需要數日。它意味著，很多司機將無法與家人共度聖誕這個對西方人而言的一年內最重要的節日。

沃萊安委員在推文中表揚了英國方面。他指出，英方有關部門將能在一小時內檢測300名司機。他說，他對此刻運貨車重又能慢慢通過英吉利海底隧道感到高興。他同時籲請各歐盟成員國，放寬限制，取消節慶期間禁駛規定，從而能使盡可能多的司機仍能及時返國，與家人共度佳節。

凝煉/洪沙（德新社）

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