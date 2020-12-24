英法陷貨運僵局 超市無奈打算空運生鮮補貨

英法兩國敲定放寬封鎖，23日允許新冠檢測陰性的貨車司機過境，但英國檢測速度無法消化龐大人潮，焦急的司機與警方更爆發衝突。兩國貨運僵局未解引發民眾恐慌搶購，英國超市則因擔心下周就會斷貨，準備下重本從各地空運生鮮商品。

衛報報導，一家婉拒曝光的大型超市指出，他們開始從西班牙與北非空運貨物，另一家超市則考慮跟進。專門提供貨運班機的包機服務公司（Air Charter Services）透露，他們通常不載生鮮貨品，現在卻已收到300個航班的預約。雖然目前還沒有客戶確定要載運食物（food trips）的航班，業績已比去年暴漲300%。

不過，業界人士指少有零售商與供應商會選擇昂貴的空運，從荷蘭與西班牙直接海運也是可考慮選項，但這些國家的渡輪運量一樣有限。零售商已警告，英法邊境的卡車23日一定要恢復行駛，否則許多生鮮蔬果27日就會開始出現短缺。