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馬拉威擊敗台灣、紐西蘭，成為《經濟學人》年度進步最多國家

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
今年6月，馬拉威重新舉行公平的大選，由反對黨領導人查克維拉（Lazarus Chakwera）當選新任總統。美聯社
今年6月，馬拉威重新舉行公平的大選，由反對黨領導人查克維拉（Lazarus Chakwera）當選新任總統。美聯社

摘要

1.《經濟學人》公布「年度最進步國家」入圍與當選名單，其中包含防疫表現在全球數一數二的台灣和紐西蘭，以及挺過民粹浪潮和政治動盪的波利維亞和美國。

2.該雜誌將非洲內陸國馬拉威評為「進步最多的國家」，由於該國人民從上到下都挺身而出反抗不公平的選舉，讓民主在威權區域得以開花結果。

過去，年度回顧時，會發現多數國家或多或少有進步，但2020年全球遭逢COVID-19疫情大流行，人民死亡和經濟萎縮成為新常態，大家都在避免最糟的情況，遑論有太多明顯進展。

《經濟學人》公布「年度最進步國家」入圍與當選名單，其中包含防疫表現在全球數一數二的台灣和紐西蘭，以及挺過民粹浪潮和政治動盪的波利維亞和美國。

最後該雜誌將非洲內陸國馬拉威評為「進步最多的國家」——該國人民從上到下都挺身而出，讓民主在威權區域得以開花結果。

馬拉威舉國推翻選舉結果，獲「最佳進步獎」

根據美國智庫「自由之家」（FreedomHouse），他形容自從疫情爆發以來，截至今年9月，全球有80國的民主和人權保障「倒退走」，只有馬拉威在逆勢中有進展。

《經濟學人》指出，馬拉威的民主成就其實得來不易。2012年，馬拉威總統過世，但死訊被隱匿，屍體送到南非接受「治療」，以換取時間讓他的弟弟穆薩里（Peter Mutharika）可以掌權。雖然當時奪權失敗，仍在2年後登上總統大位。

在2019年5月時，前任總統的弟弟穆薩里（Peter Mutharika）爭取連任，卻發現選票充滿被立可白修改的痕跡，這場「立可白大選」（Tipp-Ex election）引發大規模示威，原本打算賄絡憲法法院法官，殊不知法官拒收，毅然推翻選舉結果。

今年6月，馬拉威重新舉行公平的大選，人民用選票把穆薩里卡趕下台，由反對黨領導人查克維拉（Lazarus Chakwera）當選新任總統。

馬拉威大學民意研究所教授杜蘭尼（Boniface Dulani）告訴《金融時報》：「這向非洲的統治者發出強烈信號，說明操縱選舉並不代表可以直接上位。」

《經濟學人》如此形容：「馬拉威依然貧窮，但其1760萬人民是『公民』而非『臣民』，以舉國之力在威權區域復興民主。」獲選年度進步國家。

台灣、紐西蘭抗疫有成

今年全球籠罩在疫情中，《經濟學人》點出台灣和紐西蘭特別防疫有成。在紐西蘭境內診數還只有100例的時候，該國總理阿爾登（Jacinda Ardern）就關閉了國境，呼籲人民要齊心協力、善待彼此。

到目前為止，紐西蘭的死亡病例只有25人，當地生活也已回歸正常，前不久的橄欖球季順利在滿是粉絲的賽場上圓滿落幕。

而就抗疫成績而言，《經濟學人》指出台灣甚至比紐西蘭還要來得出色，不靠停課、關閉商店、封城等措施，成功將病毒隔絕在外，目前僅出現7例死亡，台灣經濟也沒有因為疫情衰退，預計是2020年少數仍能保持經濟正成長的國家。

挺過民粹浪潮的美國和玻利維亞

美國雖然在防疫上表現差強人意，《經濟學人》認為，美國的進步之處在於，選民在11月大選中阻止川普（Donald Trump）連任，用選票阻擋了民粹主義擴散。事後川普極力透過司法訴訟推翻選舉結果的行為，在美國總統史上前所未見，但他所任命的法官選擇忠於人民。

同樣擺脫民粹主義的還有玻利維亞。該國去年總統大選爆出舞弊，左翼總統拉萊斯（Evo Morales）不敵民怨下台，後來還發生代理總統人選全部落跑的窘境，經濟一整年的動盪，終於在今年10月份，和平舉行選舉，選出具專業背景的阿爾塞（Luis Arce），國家回歸常軌。

（參考來源：FTThe Economist

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