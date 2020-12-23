中俄戰機聯合巡航 日韓繃緊神經

中國與俄羅斯軍機12月22日在日本周邊空域行動，甚至一度飛入韓國防空識別區。雖然中俄軍機最終並未進入日韓兩國領空，但已經引起日韓警戒，接連緊急派出戰鬥機因應。

日本國防部表示，中國的4架轟-6K飛機與俄方2架圖-95飛機在22日飛越日本九州島西南部與韓國之間的對馬海峽海域，以及靠近沖繩島南部的東海海域。日本國防部表示，這些轟炸機也一度靠近位於日本海上、日韓都聲稱擁有主權的兩個島嶼和礁岩群。然而，一名日本國防官員告訴德新社，中俄行動並未侵害日本領空。

同日，韓國聯合參謀本部表示，當天有4架中國軍機和15架俄羅斯軍機一度飛入韓國防空識別區(KADIZ)。韓國空軍為此派出戰鬥機采取戰術措施。

韓國軍方表示，中國軍方在進入韓國防空識別區以前有通報韓國，稱中方飛機正在進行例行性訓練。韓國聯合參謀本部(JCS)在一份聲明中表示，這起事件似乎是中國和俄羅斯舉行的聯合軍演，但是還需要進一步分析。

韓聯社報導，韓國外交部已經聯絡中國與俄羅斯，告訴他們下不為例。

防空識別區與領空不同，通常是一個國家基於防空需要所單方面畫設，目的在於讓軍方及早識別以便實施空軍攔截行動。國際法並未對防空識別區做出具體規定，然而依照國際慣例，軍用飛機在進入他國防空識別區以前通常事先通報國籍、告知飛行計劃並通告飛入位置。

中俄稱「第二次聯合空中戰略巡航」

22日晚間，中國國防部發布微信公眾號消息指，「中華人民共和國國防部和俄羅斯聯邦國防部聯合宣布12月22日，中國與俄羅斯兩國空軍位亞太地區組織實施第二次聯合空中戰略巡航」。

聲明稱:「中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，位日本海、東海有關空域組織聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領空。」

日本共同社報導，俄羅斯國防部在周二表示上述行動乃是中俄自從2019年7月後進行的第二次聯合空中戰略巡航。

2019年7月23日，俄羅斯軍機與中國曾在東北亞地區實施首次聯合空中戰略巡航。雖然中俄在這之前多次舉行過聯合演習，但該次是中俄首次在亞太地區進行長程空中巡邏。

當時日韓兩國空軍戰機都緊急升空因應，韓國的戰機朝俄羅斯軍機發射360發警示彈。日本也派出戰機試圖干預中俄戰機，更抗議韓國在其所稱擁有主權的竹島(韓國稱獨島)領空內對俄羅斯發射警示彈。俄羅斯否認侵犯韓國領空，更稱作為俄中伙伴關系的一部分，類似聯合巡航將在亞太地區常態化。

張慈/鄒宗翰 (德新社、路透社)

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