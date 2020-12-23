關閉邊境後果嚴重 歐盟籲取消對英禁令

為結束英吉利海峽關閉導致貿易中斷的局面，英法兩國舉行緊急談判。英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）周二（12月22日）上午向英國廣播公司（BBC）透露：“讓卡車司機在港口接受新冠檢測是雙方談判的一部分。”具體內容將於周二晚些時候公布。法國歐洲事務部長博納（Clément Beaune）表示，雙方就重新開放邊境條件達成的共識將從周三開始生效。

英國上周發現新冠病毒新毒株後，陸續被多數歐洲國家切斷交通往來。法國政府更是宣布，從當地時間周日（12月20日）午夜起對來自英國的所有人員關閉邊境48小時，包括公路、航空、航海和鐵路貨運交通工具。英國與歐洲大陸的主要門戶也因此中斷。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）稱，這個決定令人感到意外。他周一向英國天空新聞台（Sky）表示，眼下他的當務之急是盡快讓禁令取消，不過英國已經為脫歐過渡期結束做了准備，所以這個國家並非是全無防備。

歐盟呼籲取消對英禁令

歐盟委員會周二（12月22日）呼籲各成員國撤銷因新冠病毒變異毒株而實施的嚴格的往返英國旅行禁令。總歐盟委員會稱，“鑑於保障必要的旅行和避免供應鏈中斷，應暫停對航空和火車旅行的禁令”。但是歐盟同時強調，“不鼓勵 ”不必要的旅行。

BBC報道，全球50多個國家對英國實施了禁飛令。德國也做出暫停往返英國航班的決定。周二，聯邦衛生部隨即對來自英國、北愛爾蘭和南非的旅行者實施全面的旅行禁令，有效期截至到明年1月6日，原因是變異新冠病毒已經在這些國家蔓延。

周一，歐盟各國大使與專家們委托歐盟委員會為協調行動提出建議。歐委會表示，“一方面我們必須迅速采取臨時性預防措施，以限制新病毒的進一步傳播，另一方面也要為必要的旅行和乘客的過境提供便利。”

卡車司機的災難

目前在英國肯特郡，有超過1500輛貨車滯留在高速公路上。僅在距離歐洲大陸最近的英國東南部的多佛港（Dover）就有數百輛卡車寸步難行，司機們紛紛對這一突如其來的禁令表達了強烈不滿。德國之聲的通訊員Charlotte Chelsom-Pill從被困司機那裡了解到，他們現在擔心無法准時回家過聖誕節。

據路透社報道，法國全國陸運聯盟（FNTR）發言人伊巴爾盧西（Vanessa Ibarlucea）本周一表示：“被困的卡車司機沒有廁所可用，已經成了一場災難。目前沒有司機願意送貨到英國，因此英國面臨貨運供應逐漸減少。”

或引發食物短缺問題

路透社周二援引英國連鎖超市森寶利（Sainsbury’s）和樂購（Tesco）報道稱，如果英國與歐洲大陸的運輸聯系不能迅速恢復，英國超市將在未來幾天出現貨物短缺。

森寶利超市指出：“如果情況沒有任何變化，我們將在未來幾天開始看到生菜、一些沙拉葉、花椰菜、西蘭花和柑橘類水果出現短缺。”

雖然英國首相約翰遜周一晚在記者會上強調，食品供應將得到保證。《泰晤士報》周二早上已觀察到英國居民在超市搶購囤貨的現象。

英國是歐洲首個在全國啟動新冠疫苗接種計劃的國家。新冠變種病毒在該國迅速傳播的消息令人引發擔憂，但是目前尚無證據顯示，新冠病毒的新變異會對疫苗的效力產生影響。

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