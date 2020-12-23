快訊

黃捷被移送檢調調查 時力人頭黨員案再掀風暴

關閉邊境後果嚴重 歐盟籲取消對英禁令

德國之聲 / （德國之聲中文網）
圖／美聯社
圖／美聯社

為結束英吉利海峽關閉導致貿易中斷的局面，英法兩國舉行緊急談判。英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）周二（12月22日）上午向英國廣播公司（BBC）透露：“讓卡車司機在港口接受新冠檢測是雙方談判的一部分。”具體內容將於周二晚些時候公布。法國歐洲事務部長博納（Clément Beaune）表示，雙方就重新開放邊境條件達成的共識將從周三開始生效。

英國上周發現新冠病毒新毒株後，陸續被多數歐洲國家切斷交通往來。法國政府更是宣布，從當地時間周日（12月20日）午夜起對來自英國的所有人員關閉邊境48小時，包括公路、航空、航海和鐵路貨運交通工具。英國與歐洲大陸的主要門戶也因此中斷。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）稱，這個決定令人感到意外。他周一向英國天空新聞台（Sky）表示，眼下他的當務之急是盡快讓禁令取消，不過英國已經為脫歐過渡期結束做了准備，所以這個國家並非是全無防備。

歐盟呼籲取消對英禁令

歐盟委員會周二（12月22日）呼籲各成員國撤銷因新冠病毒變異毒株而實施的嚴格的往返英國旅行禁令。總歐盟委員會稱，“鑑於保障必要的旅行和避免供應鏈中斷，應暫停對航空和火車旅行的禁令”。但是歐盟同時強調，“不鼓勵 ”不必要的旅行。

BBC報道，全球50多個國家對英國實施了禁飛令。德國也做出暫停往返英國航班的決定。周二，聯邦衛生部隨即對來自英國、北愛爾蘭和南非的旅行者實施全面的旅行禁令，有效期截至到明年1月6日，原因是變異新冠病毒已經在這些國家蔓延。

周一，歐盟各國大使與專家們委托歐盟委員會為協調行動提出建議。歐委會表示，“一方面我們必須迅速采取臨時性預防措施，以限制新病毒的進一步傳播，另一方面也要為必要的旅行和乘客的過境提供便利。”

卡車司機的災難

目前在英國肯特郡，有超過1500輛貨車滯留在高速公路上。僅在距離歐洲大陸最近的英國東南部的多佛港（Dover）就有數百輛卡車寸步難行，司機們紛紛對這一突如其來的禁令表達了強烈不滿。德國之聲的通訊員Charlotte Chelsom-Pill從被困司機那裡了解到，他們現在擔心無法准時回家過聖誕節。

據路透社報道，法國全國陸運聯盟（FNTR）發言人伊巴爾盧西（Vanessa Ibarlucea）本周一表示：“被困的卡車司機沒有廁所可用，已經成了一場災難。目前沒有司機願意送貨到英國，因此英國面臨貨運供應逐漸減少。”

或引發食物短缺問題

路透社周二援引英國連鎖超市森寶利（Sainsbury’s）和樂購（Tesco）報道稱，如果英國與歐洲大陸的運輸聯系不能迅速恢復，英國超市將在未來幾天出現貨物短缺。

森寶利超市指出：“如果情況沒有任何變化，我們將在未來幾天開始看到生菜、一些沙拉葉、花椰菜、西蘭花和柑橘類水果出現短缺。”

雖然英國首相約翰遜周一晚在記者會上強調，食品供應將得到保證。《泰晤士報》周二早上已觀察到英國居民在超市搶購囤貨的現象。

英國是歐洲首個在全國啟動新冠疫苗接種計劃的國家。新冠變種病毒在該國迅速傳播的消息令人引發擔憂，但是目前尚無證據顯示，新冠病毒的新變異會對疫苗的效力產生影響。

©2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

歐盟對俄異議領袖遭下毒祭制裁 莫斯科以牙還牙

莫斯科當局今天宣布對歐洲聯盟（EU）實施制裁，以報復歐盟就俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒施...

關閉邊境後果嚴重 歐盟籲取消對英禁令

為結束英吉利海峽關閉導致貿易中斷的局面，英法兩國舉行緊急談判。英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）周二（12月22日）上午向英國廣播公司（BBC）透露：“讓卡車司機在港口接受新冠檢測是雙方談判

安倍賞櫻會費用風波 東京地檢署擬不起訴

日本共同社報導，日本前首相安倍晉三的「賞櫻會」費用由後援會支出事件，消息人士22日透露，東京地檢特搜部傾向不起訴。

印尼總統佐科威改組內閣 衛生貿易觀光首長異動

印尼總統佐科威今天改組內閣，任命長期在銀行業、目前擔任經濟復甦任務小組召集人的國營事業部副部長布迪為衛生部長，主管貿易、...

日本興起「肺炎造假論」 男將公司消毒液換成自來水被炮轟

日本一直未能控制新冠肺炎疫情，至今感染者人數已接近20萬，已導致2700多人死亡。然而日本最近興起「肺炎造假論」，認為疫情實際上是小題大作...

俄遭下毒異議人士設局套話 特務說出毒劑藏內褲

俄羅斯著名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，一名俄國特務被他套話說出謀刺的拙劣陰謀，還透露毒劑就被...

東京迪士尼門票分平日及假日價 全票漲136元

營運東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司（Oriental Land）今天表示，從2021年3月20日起，門票將...

英國貨櫃車39越南移民命案 再添兩人定罪

英國去年發生貨櫃車內藏有39具越南人遺體命案，他們原本希望前往英國，卻在途中窒息而死。兩名人口走私犯21日被定罪，但一名...

英法正努力解決關閉邊境問題 擬重啟貨運

法國對從英國入境的民眾和卡車關閉邊境後，英國首相強生（Boris Johnson）政府正在與法國合作，試圖找到解除邊境關閉...

全球最大無人機製造商遭禁 台灣警覺度不足？

美國商務部12月18日宣布將60多家中國企業列入「實體清單」（entity list）黑名單，其中近年多次被點名卻屢未受罰的無人機大廠「大疆創新」（DJI）終於名列其中，特別受到矚目。大疆被制裁理由是「透過濫行收集及分析基因資料，或者高科技監控行為，以幫助中國大規模迫害人權」，以及「幫助中國出口相關產品，以協助世界各地政權的壓迫行為，違背美國外交政策利益」。

科技巨擘告上法院 控以色列駭客公司強大且危險

微軟和谷歌等科技巨擘今天加入臉書行列，對以色列駭客工具公司NSO集團發動法律戰，向聯邦法院提交非當事人意見陳述文件，警告...

賞櫻會爭議安倍否認違法 日媒預料特搜部將不起訴

日本前首相安倍晉三日前遭人告發，在地方支持者參加的餐會費用方面，涉違政治資金規正法規範。由於安倍否認與此事有關，預料東京...

熱門新聞

美股恐崩跌48％？這位投資長提出三理由大膽預言

納瓦尼如何被下毒？俄特務被設局套話 曝毒劑藏他內褲

不受露骨性感照外洩影響 泰國「甄嬛」幫泰王修補形象

特斯拉納入標普500首日慘跌逾6％ 哪兩大因素拖累？

銅價從7年高位回落！油價創下六周最大跌幅、金價走低

蘋果計劃2024年起生產自駕轎車 採自行研發的電池技術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。