日本興起「肺炎造假論」 男將公司消毒液換成自來水被炮轟

日本一直未能控制新冠肺炎疫情，至今感染者人數已接近20萬，已導致2700多人死亡。然而日本最近興起「肺炎造假論」，認為疫情實際上是小題大作。有日本網友把公司接待處預備給客人用的消毒液倒掉，然後掉包成自來水，然後圖文並茂地地在網上炫耀，最初竟有不少人支持該名網友的行為，其後才有網友炮轟其行為極度自私！

日本大約於今年7月至8月左右開始出現「肺炎造假論」，認為政府機關及新聞媒體蓄意將新冠肺炎疫情小題大作，又堅持所有的疫情數字和感染率全都含有造假成分，是某種勢力一手策劃，目的是希望令日本陷入恐慌的陰謀中！因此，早前曾多次有「反自肅團體」上街示威，並高舉標語，強調「自肅」（即日本政府呼籲民眾限制外出活動）是侵害人權的行為，更直指新冠肺炎與傷風感冒無異。

有相信「肺炎造假論」的網友在twitter發文，炫耀自己把事務所櫃台給客人用的消毒液倒掉，掉包換成自來水，其行為最初竟獲不少人讚好！有支持者更稱之前「在某飯店的廁所做過同樣的事情」，並聲稱「這是為了大家的安全著想。」；另有認同者認為「平常不戴口罩的人，應該可以立刻察覺瓶身內的是水，因為我們具備從多種面向觀察事物的能力。」

把消毒液調包的行為其後被大量網友炮轟，有人直斥「太過自私自利了吧？」，更有人認為「這是犯罪行為了」，嚇得原文作者連忙刪除貼文。

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文章授權轉載自《香港01》