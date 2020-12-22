欠薪、缺乏防護資源 肯亞醫護罷工抗議

要求改善工作環境無效，肯亞醫護人員發起全國性罷工。自3月起，肯亞各地區醫護人員陸續因薪資拖欠、缺乏個人防護用具等因素進行抗議，呼籲政府改善醫護人員的工作環境，但政府至今未接受他們的要求，致使21日醫護人員舉行全國性罷工，迫使政府重視醫護人員的處境。

要求改善工作環境

根據《美國之聲》報導，肯亞醫護人員21日發起全國性罷工。肯亞醫療人員、藥劑師與牙醫工會秘書長瓦忠達受訪表示，醫生與其他衛生工作者要求更高的薪資、醫療保險及防護用具，以對抗新冠疫情，但政府至今未接受他們的要求，因此決定發起全國性罷工，迫使政府重視問題。

根據《半島電視台》報導，罷工原定從12月7日開始，但推遲兩週，以便有更充裕的時間與政府進行談判。然而，肯亞醫療人員、藥劑師與牙醫工會在推特上表示，在過去8個月中，向政府提出的申訴都未獲得解決。公會指出，沒有提供醫療保險、工傷賠償及提供足夠的個人防護用具，在一個醫生人力短缺的國家，嚴重阻礙對抗疫情。

公衛體系崩潰

報導指出，肯亞醫護人員本月對路透社坦言，新冠疫情導致國家公衛體系正在崩潰，加護病房已超負荷運轉，無法再收容病人。瓦忠達表示，雖然罷工將嚴重阻礙肯亞對抗新冠病毒，但基於醫護人員的安全與福利考量，沒有其他的選擇。此外，工會表示，自3月出現第1起確診以來，肯亞已有14位醫生死於新冠病毒。

自3月以來，在各地醫院工作的醫生也曾因類似的不滿事件罷工，8月份時，首都奈洛比的大多數公立醫院的醫生曾舉行為期一週的罷工活動，抗議薪資遭拖欠及缺乏個人防護用具。

根據肯亞衛生部統計，截至20日，確診病例達到94500例，其中1639人死亡。

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