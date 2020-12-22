快訊

紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

英國來台旅客及14天內有英旅遊史者 明起集中檢疫14天

無力償債 雙龍汽車聲請破產保護

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
雙龍汽車十年來營運始終沒有起色。 路透
雙龍汽車十年來營運始終沒有起色。 路透

南韓雙龍汽車因無力償債，已向首爾破產法院聲請保護，分析師認為，由此看來，儘管受到疫情衝擊，南韓政府不太可能對有外資撐腰的企業紓困。

雙龍汽車是印度馬亨達集團（Mahindra & Mahindra）控股75%的公司，除聲請破產保護外，也警告在600億韓元（5,440萬美元） 借款逾期後，營業也將大受影響。

首爾當局為緩和新冠肺炎的衝擊，已祭出空前的財政刺激措施，包括直接金援有困難的工業集團。不過，分析師相信，南韓政府不會同樣對有外資支持的企業伸出援手。

分析師指出，官員擔心，若為挽救當地就業而對雙龍汽車紓困，會讓有外資色彩的汽車製造商產生誤解。

韓國汽車技術研究院（KATI）高級顧問 Lee Hang-koo 說：「如果政府紓困雙龍汽車，通用韓國（GM Korea）也可能要求另一輪金援，雷諾三星也可能提出同樣請求。要對所有人紓困根本無能為力。」

馬亨達集團十年前併購瀕臨破產邊緣的雙龍汽車，但始終未能扭轉這家運動休旅車生產車的頹勢，馬亨達6月以來也開始物色新買主。 

破產 外資 南韓

延伸閱讀

南韓連5天千人確診 疫情燒到關李明博監獄

NBA／證實林書豪離開G聯盟 總教練：想去能發揮的地方

單日死亡數飆新高！南韓疫情擋不住 恐慌搶購潮再起

華晨汽車所有存續公司債券21日起停牌 確保重整順利

相關新聞

物流司機大普篩？英國求情法國的「變種病毒－大陸封鎖令」

「變種病毒來襲之餘，不忘讓大家先嚐嚐『硬脫歐』的期待滋味？」因出現COVID-19病毒變種株B.1.1.7大流行，而遭全球近50國「交通封鎖」的英國，目前正因歐盟各國聯手的「防疫大陸封鎖令」而遭遇比想像中更嚴峻的經濟危機。在英國南方連結法國的「通歐重鎮」多佛港，就因法國封鎖英國、全面禁止人員物流入境，而在短短24小時內遭遇了超過6,000輛貨物卡車嚴重塞車的大卡關危機；英國各地超市也出現了生鮮蔬果大斷貨的恐慌性反應。面對法國突襲式防疫封鎖的嚴重反應，英國首相強生21日也以「祝你生日快樂」為名，親自致電因疫染正獨自隔離過生日的法國總統馬克宏，求情法方盡快解除邊境封鎖，但試圖藉機施壓「脫歐談判僵局」的馬克宏卻不置可否，反向強生提出了「卡車司機PCR通關大普篩」的嚴苛條件 ?

39名越南偷渡者慘死案細節曝光 死前用金屬棒挖洞、夫妻牽手共赴黃泉

英國去年10月發生冷凍貨櫃車39名偷渡者慘死案，昨天開庭審理8名涉案人，並首度曝光當時照片。這群偷渡者曾希望用金屬桿在貨櫃挖出氣孔，以擺脫貨櫃悶熱稀薄的空氣。警方發現亡者因為貨櫃太悶熱沒空氣都半裸著且口吐白沫。警方製作的插圖也揭示當時貨櫃擁擠狀況以及屍體堆放的方式。

英病毒突變歐洲急關邊界 提前上演脫歐亂象

新型冠狀病毒在英國出現傳染力更高的變種後，歐洲各國緊急關閉與英國的航班及鐵路，貨運卡車自港口掉頭造成回堵，英國超市出現搶...

納瓦尼如何被下毒？俄特務被設局套話 曝毒劑藏他內褲

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今年八月被人投毒暗算，在搭機時毒性發作，儘管俄國總統普亭上周在年度...

韓媒：朝鮮中堅幹部以這個綽號稱呼金正恩暗諷

統一部介紹，朝鮮中堅幹部經常用「二兒媳」來稱呼金正恩，如「二兒媳的命令」及「二兒媳的指示」。

賞櫻會爭議 安倍說法至少118次與檢方調查不符

日本前首相安倍晉三捲入「賞櫻會」前一晚的「晚餐會」爭議，眾議院調查局調查發現，安倍在國會答詢時，相關說法至少有118次與...

警察父女的殺人執照？菲律賓世界悲憤的「塔拉克母子槍殺案」

「我爸才不是殺人魔，我爸是警察！」亞洲最大的天主教國家菲律賓，本該正進入耶誕節－新年的歡慶氣氛，不料一部在社群網路上瘋傳的「殺人影片」卻引爆了全國怒火。事件發生在菲律賓呂宋島中部的塔拉克，52歲的鎮民婦人索妮亞．葛瑞果里奧（Sonya Gregorio）與她25歲的兒子法蘭克（Frank Greogorio）因街坊糾紛，與城裡返鄉的警察鄰居發生口角，母子兩人就遭對方以警槍「行刑式處決」爆頭殺害。這起駭人慘案讓菲律賓舉國震怒，但悲憤情緒卻又夾雜著不安矛盾——一方面是因為菲律賓社會對「警察暴力」已經太過熟悉；另一方面則是目擊畫面中，行兇警察的年幼女兒竟然不斷鼓動著父親開槍，甚至在爸爸釀下大錯後，一同出手打人、阻止趕來的鄰居為索妮亞母子進行急救。

美股恐崩跌48％？這位投資長提出三理由大膽預言

洛杉磯避險基金Hercules Investments的執行長兼投資長麥當諾（James McDonald）大膽預言，美...

英國就漁權問題作出重大讓步！ 有望耶誕節前達成脫歐協議

英國衛報報導，最新消息指出，英國在漁權問題上作出重大讓步，為脫歐貿易談判打破僵局，有望在耶誕節前達成協議。

政權交接前持續擴大對陸限制 龐培歐緊咬中共侵害人權

美國政權交接之際，川普政府仍持續加大對中國大陸的限制力度，美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）21日透過聲明...

日軍費破5.3兆日圓 連9年創高

日本內閣會議廿一日批准二○二一年度國防預算，規模達五點三四兆日圓（約台幣一點四五兆元），比今年度增加六百一十億日圓，金額...

傅高義辭世／陸外交部、駐美大使 同聲致哀

研究中國與日本的知名學者傅高義因病況惡化過世，傅高義與大陸交好，大陸官方昨天對他的過世表示哀悼，並稱他對中美人民友誼和中...

熱門新聞

終於！美國會通過25兆紓困案 多數民眾將獲1.7萬現金

美股恐崩跌48％？這位投資長提出三理由大膽預言

反客為主！ 科技大咖相繼自產晶片 威脅半導體巨擘

英國被多國祭出禁航令 美道瓊期指暴跌逾500點

她破壞慈善捐款辦法？亞馬遜創辦人貝佐斯前妻年捐1700億嚇到人

拜登公開接種疫苗 賀錦麗錯開時間將到聖誕節後再打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。