無力償債 雙龍汽車聲請破產保護

南韓雙龍汽車因無力償債，已向首爾破產法院聲請保護，分析師認為，由此看來，儘管受到疫情衝擊，南韓政府不太可能對有外資撐腰的企業紓困。

雙龍汽車是印度馬亨達集團（Mahindra & Mahindra）控股75%的公司，除聲請破產保護外，也警告在600億韓元（5,440萬美元） 借款逾期後，營業也將大受影響。

首爾當局為緩和新冠肺炎的衝擊，已祭出空前的財政刺激措施，包括直接金援有困難的工業集團。不過，分析師相信，南韓政府不會同樣對有外資支持的企業伸出援手。

分析師指出，官員擔心，若為挽救當地就業而對雙龍汽車紓困，會讓有外資色彩的汽車製造商產生誤解。

韓國汽車技術研究院（KATI）高級顧問 Lee Hang-koo 說：「如果政府紓困雙龍汽車，通用韓國（GM Korea）也可能要求另一輪金援，雷諾三星也可能提出同樣請求。要對所有人紓困根本無能為力。」

馬亨達集團十年前併購瀕臨破產邊緣的雙龍汽車，但始終未能扭轉這家運動休旅車生產車的頹勢，馬亨達6月以來也開始物色新買主。