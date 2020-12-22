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39名越南偷渡者慘死案細節曝光 死前用金屬棒挖洞、夫妻牽手共赴黃泉
英國去年10月發生一起冷凍貨櫃車人蛇案，39名計畫偷渡到英國的越南人在貨櫃裡窒息慘死。昨天開庭審理8名涉案人，並首度曝光當時照片。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這群年齡介於15到44歲的偷渡者曾用金屬桿想在貨櫃挖出氣孔，以擺脫貨櫃裡悶熱稀薄的空氣。警方發現因為貨櫃太悶熱缺氧，亡者都半裸著且口吐白沫。警方製作的插圖也揭示當時貨櫃擁擠狀況以及屍體堆放的方式。
報導指出，其中一對35歲的夫妻依偎著死在一起，警方當時小心的移動他們的屍體，並讓他們持續手牽著手一起被送往醫院。這些越南偷渡者在窒息身亡前試著打電話求救，卻發現貨櫃裡沒訊號，只好在手機留下遺言。
這起人蛇慘案讓無良幫派當月賺進超過100萬英鎊（約合新台幣3733萬元）利潤。他們收取偷渡者一人約13,000英鎊（約合新台幣36萬元）的費用，以乘船或搭拖車通過英法海底隧道（Channel Tunnel）的方式運送偷渡者前往英國。
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