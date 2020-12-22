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評／登山大國，必是山難大國：應以「平常心」面對山域事故

納瓦尼如何被下毒？俄特務被設局套話 曝毒劑藏他內褲

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（圖右）計誘俄方特務庫瑞亞哲夫（圖中），在電話裡供出整個下毒過程。YOUTUBE／Alexei Navalny
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（圖右）計誘俄方特務庫瑞亞哲夫（圖中），在電話裡供出整個下毒過程。YOUTUBE／Alexei Navalny

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今年八月被人投毒暗算，在搭機時毒性發作，儘管俄國總統普亭上周在年度記者會上否認所為，但下手的其中一名特務最近被設局套話，自己揭露了整起行動手法。

CNN與調查性新聞網站「Bellingcat」合作調查，讓納瓦尼扮演俄方特務的高階長官，打給一名參與行動的特務庫瑞亞哲夫（Konstantin Kudryavtsev）。對方在電話中告訴納瓦尼，他把神經毒劑「諾維喬克」藏在納瓦尼的一件內褲中。

目前仍在德國秘密地點休養的納瓦尼使用偽裝成俄羅斯聯邦安全局（FSB）總部的電話、同時扮演FSB的高級官員，在通話中盤問庫瑞亞哲夫任務失敗的原因。雖然對方一度懷疑真實性，但納瓦尼故意用緊急且粗暴的方式命令對方回答，還強調通話內容都將上呈至最高級別的安全理事會，庫瑞亞哲夫這才開口，與納瓦尼對話長達45分鐘。

CNN指出，媒體無法確認毒害發生時，庫瑞亞哲夫是否身在托木斯克（Tomsk），但電話內容顯示他對毒害任務非常了解，甚至參與善後工作，以確保納瓦尼離開醫院後沒有留下任何諾維喬克的痕跡。納瓦尼中毒後，俄羅斯政府確實拒絕納瓦尼團隊取回衣物的要求。

庫瑞亞哲夫還說，假如納瓦尼中毒時飛機沒有緊急降落在鄂木斯克（Omsk），下毒的效果與結果都會不同，因為航班原定要飛往莫斯科，是趟長達三小時的航程，團隊沒預期到飛機會迫降讓納瓦尼接受急救，他強調：「我很確定一切都出了錯。」

而被問到下毒劑量是否出錯時，庫瑞亞哲夫反駁稱他們有多加一些劑量，熟悉諾維喬克的毒物專家指出，這意味著FBS原本計畫直接殺死納瓦尼，若將顆粒狀的毒劑混入內褲，將在流汗同時被皮膚吸收。俄國過去使用的為液狀或凝膠狀毒劑。

錄音內容還指出，FSB的毒物專家小組成員約有6至10人，且已經跟蹤納瓦尼超過3年，一直在伺機下手毒害這位反對派領袖，被問到納瓦尼是否可能認出毒害小組的成員時，庫瑞亞哲夫表示：「那是不可能的，我們會不斷變裝。」他還補充指出為了跟蹤納瓦尼前往俄羅斯各地，小組成員會分別搭乘不同班機，行事相當謹慎。

納瓦尼21日在自己的YouTube頻道上，發布了這段長時間通話的錄音，不過FSB也聲明駁斥納瓦尼與CNN的報導，指整個過程都是「造假」。納瓦尼表示自己不相信新的爆料會促使俄羅斯展開新調查，他強調：「事實已經相當明顯，幕後主謀就是普亭。」

錄音內容還指出，FSB的毒物專家小組成員約有6至10人，且已經跟蹤納瓦尼超過3年，納瓦尼目前仍在德國秘密地點休養。美聯社
錄音內容還指出，FSB的毒物專家小組成員約有6至10人，且已經跟蹤納瓦尼超過3年，納瓦尼目前仍在德國秘密地點休養。美聯社
庫瑞亞哲夫在電話中指出，他們當初毒害納瓦尼時選擇將神經毒劑「諾維喬克」藏在內褲內。YOUTUBE／Alexei Navalny
庫瑞亞哲夫在電話中指出，他們當初毒害納瓦尼時選擇將神經毒劑「諾維喬克」藏在內褲內。YOUTUBE／Alexei Navalny

納瓦尼 俄羅斯 CNN

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