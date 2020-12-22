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韓媒：朝鮮中堅幹部以這個綽號稱呼金正恩暗諷
韓國媒體12月17日報道，朝鮮中堅幹部經常使用暗語「二兒媳」來比喻最高領導人金正恩。《朝鮮日報》17日指，韓國統一部自8日開始對朝鮮資訊入口網站進行調整，當中包括朝鮮暗語欄目。
統一部介紹，朝鮮中堅幹部經常用「二兒媳」來稱呼金正恩，如「二兒媳的命令」及「二兒媳的指示」。
這並非首次有報道指金正恩被下屬稱為「二兒媳」。自由亞洲電台（RFA）早在2014年4月就曾報道有關消息。該媒體當時引述朝鮮內部消息人士指，金正恩在朝鮮的中級幹部之間被稱為「二兒媳」。
報道解釋，這個稱呼源於俗語「娶了二兒媳才懂得大媳婦的情誼」，即這些幹部把已故最高領導人金正日比喻為「大媳婦」，金正恩為「二兒媳」，以此表達自己對金正恩的不滿。
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文章授權轉載自《香港01》
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