韓媒：朝鮮中堅幹部以這個綽號稱呼金正恩暗諷

「我爸才不是殺人魔，我爸是警察！」亞洲最大的天主教國家菲律賓，本該正進入耶誕節－新年的歡慶氣氛，不料一部在社群網路上瘋傳的「殺人影片」卻引爆了全國怒火。事件發生在菲律賓呂宋島中部的塔拉克，52歲的鎮民婦人索妮亞．葛瑞果里奧（Sonya Gregorio）與她25歲的兒子法蘭克（Frank Greogorio）因街坊糾紛，與城裡返鄉的警察鄰居發生口角，母子兩人就遭對方以警槍「行刑式處決」爆頭殺害。這起駭人慘案讓菲律賓舉國震怒，但悲憤情緒卻又夾雜著不安矛盾——一方面是因為菲律賓社會對「警察暴力」已經太過熟悉；另一方面則是目擊畫面中，行兇警察的年幼女兒竟然不斷鼓動著父親開槍，甚至在爸爸釀下大錯後，一同出手打人、阻止趕來的鄰居為索妮亞母子進行急救。

2020-12-22 09:33