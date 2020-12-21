日本連九年增加國防預算 額度創歷史新高

日本政府在周一(21日) 敲定2021年度財政預算案，當中編列的國防預算高達5.34萬億日幣(517億美金)，比前一年增加1.1%。這是日本連續第九年增加國防開支，也創下日本史上國防預算最高紀錄。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，日本的國防開支目前已躋身世界前十。

日本的財政年度將從明年4月起計。政府目前編列的2021年度預算高達106萬億日幣（1.03萬億美元），預計於明年初提交國會批准。

菅義偉延續安倍鷹派思維

這是菅義偉9月接任日本首相之後第一次編列財政年度預算。預算案中有很大一部份被用於強化日本的導彈能力，包括以335億日幣(3.24億美元)發展可以從驅逐艦或戰鬥機上發射的長程反艦飛彈， 另以149億日元(1.44億美元)購買搭載在F-35匿蹤戰機上的JSM長程導彈。

這是日本內閣上周五剛通過的導彈威懾計劃的其中一步。該計劃將讓日本在和中國存在主權爭議的東海島嶼等地區擴大導彈部署。

這些行動顯示，菅義偉政府有意延續前任首相、軍事鷹派安倍晉三的政策方向。日本在感受到中國和朝鮮威脅日增的情況下，安倍晉三在執政八年間，持續擴大日本在國際軍事上扮演的角色。安倍晉三執政期間也擴大購買F-35等昂貴的美國匿蹤戰機，以及自衛隊的導彈防御系統。

中國今年預計提升6.6%國防預算，是三十年來增幅最小的一次。

目前日本計劃將F-35戰機的持有數量提升到150架以上。為此，日本計劃在2021財政年度花費650億日元（6.3億美元）購買2架F-35B和4架F-35A。

此外，日本也計劃使用2021年預算中的7310億日元開發日本自己的新一代F-X匿蹤戰機，以汰換其老舊的F-2戰機群。

上周五，防衛大臣岸信夫表示，為了與美國的系統可以更好的做整合，日本優先選擇洛克希德馬丁公司提供整合服務，並且將與日本的三菱重工合作。防衛省目前正在與美國和英國就發動機和電子產品生產方面的合作進行談判。

張慈/葉宣(路透社、美聯社)

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