快訊

撞擊畫面曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

藍綠一樣爛！小心…你可能是假訊息高風險族群

日本連九年增加國防預算 額度創歷史新高

德國之聲 / 德國之聲

日本政府在周一(21日) 敲定2021年度財政預算案，當中編列的國防預算高達5.34萬億日幣(517億美金)，比前一年增加1.1%。這是日本連續第九年增加國防開支，也創下日本史上國防預算最高紀錄。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，日本的國防開支目前已躋身世界前十。

日本的財政年度將從明年4月起計。政府目前編列的2021年度預算高達106萬億日幣（1.03萬億美元），預計於明年初提交國會批准。

菅義偉延續安倍鷹派思維

這是菅義偉9月接任日本首相之後第一次編列財政年度預算。預算案中有很大一部份被用於強化日本的導彈能力，包括以335億日幣(3.24億美元)發展可以從驅逐艦或戰鬥機上發射的長程反艦飛彈， 另以149億日元(1.44億美元)購買搭載在F-35匿蹤戰機上的JSM長程導彈。

這是日本內閣上周五剛通過的導彈威懾計劃的其中一步。該計劃將讓日本在和中國存在主權爭議的東海島嶼等地區擴大導彈部署。

這些行動顯示，菅義偉政府有意延續前任首相、軍事鷹派安倍晉三的政策方向。日本在感受到中國和朝鮮威脅日增的情況下，安倍晉三在執政八年間，持續擴大日本在國際軍事上扮演的角色。安倍晉三執政期間也擴大購買F-35等昂貴的美國匿蹤戰機，以及自衛隊的導彈防御系統。

中國今年預計提升6.6%國防預算，是三十年來增幅最小的一次。

目前日本計劃將F-35戰機的持有數量提升到150架以上。為此，日本計劃在2021財政年度花費650億日元（6.3億美元）購買2架F-35B和4架F-35A。

此外，日本也計劃使用2021年預算中的7310億日元開發日本自己的新一代F-X匿蹤戰機，以汰換其老舊的F-2戰機群。

上周五，防衛大臣岸信夫表示，為了與美國的系統可以更好的做整合，日本優先選擇洛克希德馬丁公司提供整合服務，並且將與日本的三菱重工合作。防衛省目前正在與美國和英國就發動機和電子產品生產方面的合作進行談判。

張慈/葉宣(路透社、美聯社)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

警察父女的殺人執照？菲律賓世界悲憤的「塔拉克母子槍殺案」

「我爸才不是殺人魔，我爸是警察！」亞洲最大的天主教國家菲律賓，本該正進入耶誕節－新年的歡慶氣氛，不料一部在社群網路上瘋傳的「殺人影片」卻引爆了全國怒火。事件發生在菲律賓呂宋島中部的塔拉克，52歲的鎮民婦人索妮亞．葛瑞果里奧（Sonya Gregorio）與她25歲的兒子法蘭克（Frank Greogorio）因街坊糾紛，與城裡返鄉的警察鄰居發生口角，母子兩人就遭對方以警槍「行刑式處決」爆頭殺害。這起駭人慘案讓菲律賓舉國震怒，但悲憤情緒卻又夾雜著不安矛盾——一方面是因為菲律賓社會對「警察暴力」已經太過熟悉；另一方面則是目擊畫面中，行兇警察的年幼女兒竟然不斷鼓動著父親開槍，甚至在爸爸釀下大錯後，一同出手打人、阻止趕來的鄰居為索妮亞母子進行急救。

日本連九年增加國防預算 額度創歷史新高

日本政府在周一(21日) 敲定2021年度財政預算案，當中編列的國防預算高達5.34萬億日幣(517億美金)，比前一年增加1.1%。這是日本連續第九年增加國防開支，也創下日本史上國防預算最高紀錄。

菲律賓兒少勝利 國會擬提高合法性行為最低年齡

13歲少女和年紀大她兩倍多的男子發生性行為，多數國家皆認為是法定強姦罪，菲律賓卻認定合法。但在兒少權利倡議者遊說下，預料...

埃及打壓人權自由 歐盟將聯合制裁

埃及打壓自由，擅自逮捕人權組織成員，歐盟將以經濟制裁來迫使其正視問題。埃及總統阿卜杜勒因壓迫人權擁護者遭到國際撻伐，有人權組織的成員被以恐怖份子名義逮捕入獄，並遭到刑求。對此埃及政府全盤否認，並反指責歐盟並不了解埃及國情，施加莫須有罪名。

是否依慣例參拜伊勢神宮 日本首相菅義偉費思量

日本首相歷年來慣例在新年前往參拜伊勢神宮，但因為武漢肺炎疫情，首相菅義偉日前才剛因沒有避免多人聚餐遭批，是否要維持參拜慣...

尼泊爾政府陷入內鬥 總理突解散國會

尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）和黨內同志內鬨，促使國會今天突然被解散，並可望在明年舉行大選

英國「被鎖國」之亂：海陸空交通中斷，來自變種病毒B.1.1.7的恐懼

「封城鎖國？防疫一夜重回了恐懼的原點...」英國首相強生19日晚間因英格蘭東南方出現COVID-19病毒變異種「B.1.1.7病毒株」的大流行，急令倫敦都會區與英格蘭南部進入最高戒備的「第四級封鎖」（Tier 4）。消息不僅讓英國民眾極度錯愕，荷蘭、比利時、義大利...等歐盟11國與加拿大，更即刻中斷英國航班；以法國為首的邊境鄰國，更緊急於21日0時起「封鎖英國海陸空邊境...全面禁止人員物流往來48小時」；同時本就因脫歐談判難產而高度緊繃的英國通歐重鎮——多佛港——更身處「變種疫區」前線，而於周日開始無限期封港閉關。極度誇張而緊繃的狀況，讓英國在短短48小時內成了「世界孤島」，但當前各方還不確定的是：英國大流行的B.1.1.7病毒株，究竟殺傷力有多強？是否會抵銷現行疫苗的效力？在耶誕節前慘遭病毒重創的英國，又該如何預期風暴將至的「下一波災難」？

外交部長吳釗燮籲加國參全球反中聯盟 阻中國佔據台灣

外交部長吳釗燮今天接受加拿大環球郵報專訪，指北京已對台灣發動「灰色地帶」軍事攻擊戰略，呼籲加拿大與理念相近民主國家透過制...

強化海保體制 菅義偉提釣魚台：全力確保日本海洋安保

日本首相菅義偉指示日本政府相關省廳集結資源，盡全力確保日本的海洋安全保障。菅義偉並以釣漁台列嶼為例，指出圍繞著日本周邊海...

IS外籍傭兵滯留 德國、芬蘭接親屬回國

德國與芬蘭20日宣布，將接回23位在敘利亞的國人，他們過去涉嫌加入恐怖組織伊斯蘭國（IS），後來IS雖已解散，許多歐洲國家並不願意將他們接回家，但德國與芬蘭近日表示，基於人道考量，願意將一些婦女

狙殺伊朗將領週年前夕 美再嗆遭報復必反擊

美國狙殺伊朗最重要將領蘇雷曼尼將滿一年，美軍中央司令部司令在當地進行保密視察時警告，若德黑蘭意圖報仇，華府已準備好反擊

英法貨運中斷48小時！ 英國人耶誕節恐怕吃不到新鮮蔬果

英國近日發現新冠病毒新種病毒株，荷蘭、比利時、義大利和德國等陸續宣布禁止英國航班入境，此外，法國也在20日宣布，從晚間1...

熱門新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

再出招？川普提戒嚴 幕僚反對

英法貨運中斷48小時！ 英國人耶誕節恐怕吃不到新鮮蔬果

一童一狗街上相擁而眠暖哭網友 9歲的他待領養網籲：別拆散！

美形象崩壞 華郵看好拜登能翻轉

美國會敲定紓困協議！ 規模9,000億美元、預計周一表決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。