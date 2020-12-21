埃及打壓人權自由 歐盟將聯合制裁

埃及打壓自由，擅自逮捕人權組織成員，歐盟將以經濟制裁來迫使其正視問題。埃及總統阿卜杜勒因壓迫人權擁護者遭到國際撻伐，有人權組織的成員被以恐怖份子名義逮捕入獄，並遭到刑求。對此埃及政府全盤否認，並反指責歐盟並不了解埃及國情，施加莫須有罪名。

埃及駁斥歐盟說法

半島電視台報導，歐盟已通過一項決議，聯合會員國對埃及實施制裁，以抗議埃及對人權組織和人權倡議活動者的壓迫。歐盟強調，會「統一而堅決」的採取行動，直到埃及對改善人權有所作為。

不過埃及在18日晚間否決歐盟的指控，並且反咬歐盟不理解埃及國情，只是一味用不公平的政策壓榨他國。聲明中表示，不會接受歐盟的指控，並表示歐盟的調查充滿對於該國人權狀況的誤導性說明。

打壓人權時有耳聞

早前埃及總統阿卜杜勒就因壓迫人權捍衛者遭受國際譴責，埃及的人權組織EIPR也有三名成為以「加入恐怖組織」的罪名被政府維安部隊逮捕入獄。根據路透社報導，三名成員是在11月與外國官員會面後遭到逮補，雖然在國際壓力下被釋放，但資產仍遭凍結，而歐盟也呼籲釋放另一名仍在獄中的成員帕特里克，他於2月被控散布不實謠言而遭逮補。

根據帕特里克律師的說法，他在獄中遭遇殘忍的刑求對待。此外，埃及當局還被指控於2016年殺害義大利籍學生朱利奧．雷格尼，而在上週羅馬當局為期四年的調查告一段落，並正式發函要埃及對謀殺的行為作出解釋。

根據歐盟決議，除了對埃及的進行經濟制裁，也可能禁止出口武器到埃及。埃及向來與法國以及義大利維持牢固的經濟關係，而埃及也是兩國最大的武器進口國。

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