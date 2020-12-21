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強化海保體制 菅義偉提釣魚台：全力確保日本海洋安保

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
釣魚台群島空照圖。路透
釣魚台群島空照圖。路透

日本首相菅義偉指示日本政府相關省廳集結資源，盡全力確保日本的海洋安全保障。菅義偉並以釣漁台列嶼為例，指出圍繞著日本周邊海域情勢正日亦嚴峻。

NHK、產經新聞等報導，日本政府今早針對強化海上保安廳的體制，召開相關省廳的閣員會議。

菅義偉在會中提到，中國公務船入侵釣漁台列嶼的日本「領海」、以及外國漁船頻繁出入日本專屬經濟海域「大和堆（石川縣能登半島海域）」違法捕撈等例子，圍繞著日本周邊海域情勢正日亦嚴峻。

為了充實釣漁台列嶼周邊的釣魚台的日本「領海」，具體除了擴充大型巡邏船外，也計畫加強充實大型訓練船、教育培訓設施，以確保人才的養成。對於直接面臨中國在南海擴張力量的東南亞國家，菅義偉也表示考慮將協助人才培育。

菅義偉表示，為了保護日本國人的安心、安全，並將海洋的安全和秩序移交給下一代，以海上保安廳為首，集結其他相關省廳的資源，全力確保海洋的安全保障。

此外，沖繩時報報導，沖繩縣議會今早院會中，針對中國國務委員兼外交部長王毅主張中方擁有釣魚台列嶼主權言論，會中一致通過向中國政府提出抗議；對日本外相茂木敏充沒有反駁批判王毅發言，也將向日本中央政府提出意見書，表達譴責。

據富士電視台報導，至12月17日為止，海上保安廳統計中國公務船出現在釣魚台列嶼日本「領海」的毗鄰水域航行的日數達319日，史上最多。

日本 菅義偉 釣魚台

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