IS外籍傭兵滯留 德國、芬蘭接親屬回國

德國與芬蘭20日宣布，將接回23位在敘利亞的國人，他們過去涉嫌加入恐怖組織伊斯蘭國（IS），後來IS雖已解散，許多歐洲國家並不願意將他們接回家，但德國與芬蘭近日表示，基於人道考量，願意將一些婦女、小孩接回，目前在敘國陷於這樣處境的還有9000人。

人道考量接回母子

根據《半島電視台》報導，德國外交部長馬斯20日表示，基於人道考量，希望將一些流落在敘利亞的本國幼童接回家，而如果要將小孩接回來，就得把媽媽一併接回，因此將會把12位小孩與3位媽媽帶回德國，這些3位母親都是敘利亞人，但因為與德國人結婚而生下小孩。

芬蘭外交部也發出聲明表示，芬蘭憲法有保障國民基本權利的條款，尤其是兒童的基本權利，因此他們將接2位母親與6名幼童回芬蘭。在敘利亞北方的2個大營地中，還有約9000名外國人滯留在當地進退不得，許多歐洲國家基於國安的理由，不願意將他們接回原國家，目前當地暫時由庫德族掌控。

如何安置成國際難題

伊斯蘭國過去壯大時，除了招募當地人，有許多歐美國家極度認同IS理念的人也會前往加入，成了外籍的雇傭兵，這些人有部份會在當地結婚生子，但也有幼童是戰爭暴行下被迫出生的。IS在2019年被大致平定後，如何安置這些外籍傭兵與親屬便成為國際難題。

不過《歐洲新聞網》提到，即使這些人可以回到祖國，他們也會面臨當地的審判，1名德國女子近日就遭到德國警方逮捕，德國聯邦檢察院表示，該名女子從法蘭克福機場入境後，隨即被警方以涉嫌參加恐怖活動為由帶回偵訊。

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