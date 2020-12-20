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福島核廢水儲存爆棚 國際原能署派員協助

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

國際原子能總署將派遣監測小組前往日本福島，協助解決日本福島含氚廢水的問題。日本核廢水目前儲存於福島第一核電廠內，預計2022年夏季達到儲存量極限。國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西日前宣布，IAEA將派遣監測小組前往日本福島，協助檢測日本福島含氚廢水，以解決民眾對環境影響的擔憂。

中、韓反對排入海

根據《共同社》報導，日本政府正在考慮將福島第一核電廠含氚廢水排入大海，但當地漁業者擔心影響水產聲譽，提出強烈反對，因此政府目前尚未做出決定。中國、韓國等鄰國對日本擬將福島核廢水入海的決定也多持反對意見。

IAEA總幹事格羅西日前受共同社採訪時表示，如果日本政府願意邀請IAEA合作，他們可以援引聯合國監督機構的專業知識及經驗，與日本合作解決含氚廢水排放的問題。他說：「（經處理過含放射性物質廢水）有規則地排入公海或蒸發，在技術上是可行的，且符合國際慣例和最佳做法。」

建置核燃永久處置場

格羅西說，日本正在討論中的構想，建設一個核電廠高放射性廢物的最終處置場，在技術上是可行的，並舉出世界上第一個核燃料永久處置場的案例，芬蘭安克羅（Onkalo）作為佐證。而北海道的兩個城市最近也簽署了土地是否適合作為高放射性核廢料的地下深埋處置場評估，但北海道知事鈴木直道和當地的漁民並不樂見。

福島第一核電廠在2011年311大地震中遭受海嘯侵襲，發生核子事故，核廢水是冷卻原子反應爐內熔融核燃料棒時產生的廢水等，透過淨化裝置去除核廢水中氚以外的輻射物質。核廢水目前儲存於福島第一核電廠內，總量已逾百萬噸，預計2022年夏季達到儲存量極限。

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