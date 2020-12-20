亞美尼亞總理哀悼亡兵 民眾要求下台負責

亞美尼亞總理尼古拉．帕辛揚台上演說哀悼犧牲的士兵，但台下要求他下台的抗議聲不斷。總理帕辛揚19日領導為期三天的哀悼遊行，以紀念在與亞塞拜然武裝衝突中犧牲的將士，不過場下有多達2萬名抗議民眾要求帕辛揚下台，而反對黨則抨擊，是帕辛揚處理衝突不當，才導致多名士兵傷亡，應下台負責。

家屬、反對黨不買帳

半島電視台報導，亞美尼亞在與亞塞拜然的武裝衝突中死傷慘重，雖然最後透過俄羅斯居中協調才停戰，但仍有民眾、反對黨和退伍將士認為總理帕辛揚要下台負責。

帕辛揚在19日領導了為期三天的哀悼遊行活動，前往耶拉布勒公墓弔唁陣亡的士兵，在公開演講中表示，「國家正在經歷一場惡夢。」然而反對黨和陣亡將士家屬對此說法並不買帳，當天有多達2萬名抗議民眾高喊帕辛揚是「叛徒」，並且與軍警產生衝突。

同時，有14名退休的高階軍官也公開呼籲，政府因就武裝衝突和陣亡的士兵請辭負責。此外，也有來自宗教界、亞美尼亞使徒教會的名人，指責帕辛揚處理不當導致傷亡，應下台負責。

新仇舊恨難釐清

然而也有公眾人物出面為總理背書，認為兩國衝突是始於前任政府的舊帳，不應全部讓帕辛揚承擔，且帕辛揚是因著前政府的嚴重腐敗遭到抗議後，在2018年才被推舉上任，但反對者仍認為，亞美尼亞接受蘇聯的維和協議，與亞塞拜然妥協，是出賣亞美尼亞。

根據統計，與亞塞拜然長達六週的衝突中，包括平民有5000多人死亡，最後由於俄羅斯介入、部署約2000名維和部隊，才讓衝突落幕，但兩國也不是第一次發生衝突，例如1990年代也曾發生過山區游擊戰。

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