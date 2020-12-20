日本年度十大新聞／鬼滅之刃風潮第六名 還有五個新聞更重要

日本讀賣新聞選出年度十大新聞，因應新冠疫情，日本宣布進入緊急狀態、東京奧運延辦一年、菅義偉新內閣出線，分別成為第一至第三名。

日本至今仍受疫情嚴峻考驗，雖然五月下旬已經全面解除緊急狀態，但狀況依舊混亂，8月、11月分別出現第二、第三波疫情，進入12月後更是一再刷新單日確診人數，累計至18日為止，日本國內已有19萬人確診，逾2700人死於新冠疫情。

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運、殘障奧運宣布延期一年，成為十大新聞第二位。與新冠疫情相關的十大新聞還有：第五名，日本喜劇天王志村健染疫去世；第七名，二月底日本全國高中以下各級學校同步停課，部分學校停課長達三個月；第八名，日本高中棒球聯賽甲子園的春天選拔賽、夏天大賽宣布中止，創下同一年度首度春夏兩賽事都停辦的紀錄。

十大新聞中，政治新聞包辦第三、四名，分別是菅義偉出任日本第99位首相，以及前日相安倍因病閃電請辭。安倍是日本史上最長壽首相，自2012年12月以來，日本政權已7年8個月沒有輪替，政權交替受到矚目。不過報導也指出，菅義偉因為拒絕任命日本學術會議的新委員遭到輿論抨擊，加上日本疫情12月再度升溫，防疫政策受到批判。日本眾議院法定任期至2021年10月屆滿，何時解散國會改選是今後關注焦點。

在台灣同樣掀起風潮的動漫「鬼滅之刃」劇場版在電影院上映後，寫下10天票房突破百億的驚人成績，成為十大新聞第六名。文化相關新聞還有第八名，將棋棋士藤井聰太在棋聖戰勝出，以17歲11個月改寫最年少棋聖紀錄。第十名則是梅雨致災，奪走九州77條人命。