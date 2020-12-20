快訊

女機師2同事確診！ 其中1人只居檢3天就外出趴趴走

輕度颱風「科羅旺」生成 預測路徑出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本年度十大新聞／鬼滅之刃風潮第六名 還有五個新聞更重要

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在日本電影院上映10天票房衝破百億，成為年度十大新聞第六名。法新社
人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在日本電影院上映10天票房衝破百億，成為年度十大新聞第六名。法新社

日本讀賣新聞選出年度十大新聞，因應新冠疫情，日本宣布進入緊急狀態、東京奧運延辦一年、菅義偉新內閣出線，分別成為第一至第三名。

日本至今仍受疫情嚴峻考驗，雖然五月下旬已經全面解除緊急狀態，但狀況依舊混亂，8月、11月分別出現第二、第三波疫情，進入12月後更是一再刷新單日確診人數，累計至18日為止，日本國內已有19萬人確診，逾2700人死於新冠疫情。

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運、殘障奧運宣布延期一年，成為十大新聞第二位。與新冠疫情相關的十大新聞還有：第五名，日本喜劇天王志村健染疫去世；第七名，二月底日本全國高中以下各級學校同步停課，部分學校停課長達三個月；第八名，日本高中棒球聯賽甲子園的春天選拔賽、夏天大賽宣布中止，創下同一年度首度春夏兩賽事都停辦的紀錄。

十大新聞中，政治新聞包辦第三、四名，分別是菅義偉出任日本第99位首相，以及前日相安倍因病閃電請辭。安倍是日本史上最長壽首相，自2012年12月以來，日本政權已7年8個月沒有輪替，政權交替受到矚目。不過報導也指出，菅義偉因為拒絕任命日本學術會議的新委員遭到輿論抨擊，加上日本疫情12月再度升溫，防疫政策受到批判。日本眾議院法定任期至2021年10月屆滿，何時解散國會改選是今後關注焦點。

在台灣同樣掀起風潮的動漫「鬼滅之刃」劇場版在電影院上映後，寫下10天票房突破百億的驚人成績，成為十大新聞第六名。文化相關新聞還有第八名，將棋棋士藤井聰太在棋聖戰勝出，以17歲11個月改寫最年少棋聖紀錄。第十名則是梅雨致災，奪走九州77條人命。

日本 疫情 東京奧運 鬼滅之刃 新冠肺炎 菅義偉

延伸閱讀

日本大雪5人疑除雪身亡 滑雪場44人一度受困

時代的眼淚 紅藥水在日本走入歷史

港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大

日前首相安倍晉三明年訪台？ 外交部：非常樂觀也歡迎

相關新聞

北海道創零下25.7度本季最低溫 居民苦：除完雪不知該放哪

日本北海道放送（HBC）報導，北海道喜茂別町今天出現攝氏零下25.7度的本季全國最低溫，主因北海道上空正被堪比嚴冬的冷氣...

今年我最美！ 母猴夏洛特挑戰猴子選美五連霸

日本大分縣大分市高崎山自然動物園放養超過1200隻野生猴子，以猴子性格豐富而聞名。高崎山自然動物園每年底舉辦猴子選美，更...

日本年度十大新聞／鬼滅之刃風潮第六名 還有五個新聞更重要

日本讀賣新聞選出年度十大新聞，因應新冠疫情，日本宣布進入緊急狀態、東京奧運延辦一年、菅義偉新內閣出線，分別成為第一至第三...

日本大雪5人疑除雪身亡 滑雪場44人一度受困

日本東北地方及靠日本海側地區，這幾天受大雪影響出現零星災情，目前已知至少5人疑似除雪發生意外死亡；另有44人因大雪造成道...

美考慮關閉在俄最後2座領事館

法新社報導，為回應俄國二○一七年對美國實施代表團人數上限，川普政府考慮關閉美國在俄國僅存的兩間領事館，美國駐俄國外交機構...

日本呼籲德國向東亞派遣戰艦

（德國之聲中文網）日本政府希望德國在未來一年內向東亞派遣軍艦。東京正尋求國際社會對該國自由開放印太地區戰略上的支持。 本周二，日本防衛大臣岸信夫與德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegr

爭搶220億！英歐貿易談判進入關鍵48小時

英國廣播公司（BBC）報導，英國脫歐後的英歐貿易協議談判19日進入關鍵48小時，歐洲議會表明，如果英國希望貿易協議在今年...

殺雞儆猴！北韓船長偷聽外國廣播 在百人面前遭槍決慘死

自由亞洲電台報導，北韓某司法機關的高階幹部16日透露，一名40多歲的崔姓船長因為被船員檢舉私自收聽自由亞洲電台節目，違反...

強烈氣旋侵襲 斐濟災情慘重估損失數億美元

斐濟在強烈熱帶氣旋雅薩（Yasa）侵襲下的損壞狀況，今天被慈善組織比喻為戰火肆虐，偵察機空拍顯示，一座座村莊全毀，當局估...

駭客入侵美國政府部門 龐培歐稱俄羅斯主使

駭客大舉入侵美國財政部、商務部與國土安全部等部門，美國國務卿龐培歐今天表示，俄羅斯「很顯然」就是美國多個政府機構遭駭的幕...

絕不寬待！海邊與民眾自拍沒戴口罩 智利總統挨罰近10萬

智利衛生當局表示，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）在海灘與一名路人自拍時，未遵照疫情期間的規定戴上口罩，今...

泰國16歲少年冒犯君主罪遭傳喚 父親發文力挺

泰國掀起抗議浪潮，改革王室成為焦點。警方近日大規模以冒犯君主罪傳喚抗議人士，其中年紀最小的才16歲。這名少年的父親公開發...

熱門新聞

冷血祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

殺雞儆猴！北韓船長偷聽外國廣播 在百人面前遭槍決慘死

喬州110萬人已投票 民主黨樂看川普「失控」

痛失寶貝...兒蒐集上千情色DVD被通通丟掉 法官宣判：父母要賠

美股收低...紓困協議仍在僵持 投資人開始為明年解封布局

年賺8.3億的9歲YouTuber遜掉了？6歲萌娃創觀看人次紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。