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日本呼籲德國向東亞派遣戰艦

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）日本政府希望德國在未來一年內向東亞派遣軍艦。東京正尋求國際社會對該國自由開放印太地區戰略上的支持。

本周二，日本防衛大臣岸信夫與德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）在線上進行了會談，他表示，希望德國軍艦能參加2021年美日聯合軍演。

值得注意的是，岸信夫表示，這將有助於國際社會確保船只在南海的通行權。近年來，中國政府無視周邊國家對相關島礁、島嶼和海域的主權主張。

美國和澳大利亞都曾派遣軍艦在南中國海巡航。 中國最初堅稱不會在該地區島嶼上部署軍隊，不過北京已經在一些較大的島嶼上進行了大規模填海造地工程，並修建了飛機跑道和導彈發射台。

重要的航運通道

日本尤其希望南中國海海域不受北京的直接控制，因為日本絕大多數的進口產品，包括來自中東的關鍵能源供應，該海域都是必經之路。岸信夫在日本防衛省的一份聲明中表示，和德方的討論 “旨在促進與志趣相投、目標一致的國家進行合作，共同實現航行自由、法制得到遵守的目標。” 聲明還指出，“考慮到當前南中國海的安全環境，包括中國在內的每個國家都應避免采取使緊張局勢升級的行動，依法行事。"

東京國際大學國際關系學教授宮下明聰認為，日本正尋求建立聯盟對抗中國進一步領土野心，邀請德方參與是該項目的一部分。他在接受德國之聲采訪時表示：“日本正試圖讓有相同利益的西方國家向遠東地區派遣軍事部隊，以向中國發出一個信號，表明他們在尋求一個自由開放的印太地區方面是有共識的。” 宮下明聰還補充說：“我不認為德國會參加任何特別行動，但只要德國軍艦出現在遠東，此事本身就已是向北京發出的明確信息。這雖然只會是象征性的舉措，但在日本會受到非常積極的評價。”

東京已經宣布，日、法、美三國將於2021年5月首次進行聯合軍演，而英國 "伊麗莎白女王號 "航母也將隨同特遣部隊前往該地區進行演習。

去年11月，德國防長克蘭普-卡倫鮑爾在慕尼黑聯邦國防軍大學發表演說時表示: “我們在印太地區的伙伴，特別是澳大利亞、日本和韓國，還有印度，感到越來越受到中國權力主張的壓制。他們想要一個明確的團結信號。為了有效的國際法，為了領土的完整，為了航行自由。” 她補充說：“現在也是德國發出這樣信號的時候了，與我們的盟友共同彰顯在該地區的存在。因為我們有意確保現有法律得到尊重。”

中國的反應

外國軍隊與日本海軍部隊聯合演習的消息遭到中國譴責。中國官媒《環球時報》在最近的一篇社論中指出，日本尋求聯合演習旨在拉攏美國及其盟友，支持其非法的海洋主張，並遏制中國。不過，這樣的目標將無法實現，英國和法國也需要對自己的實力進行評估：“如果他們真的敢在中國家門口玩火，挑釁我們的底線，那他們是打錯了算盤。中國軍隊將毫不猶豫做出最迅速、最有力的回擊。今天的中國，已經不是180年前的那個中國。”

如果德國向該地區部署軍艦，柏林很可能會成為中國政府下一個批評的對象。

朝鮮違反制裁

日本還可能邀請其他國家的海軍參加演習，以打擊朝鮮規避國際制裁的做法。國際社會因朝鮮核武計劃而對其實施制裁。由於其陸地邊界關閉，近年來，朝鮮的船只多次被發現與懸掛外國國旗的船只在海上轉運貨物。石油資源一直是平壤政府首要關注的重點，朝鮮在海上的非法貨物轉運活動經常可見油輪參與其中。2018年，包括“海洋號”(HMS Ocean)和“薩瑟蘭號”(HMS Sutherland)在內的多艘英國軍艦參加了朝鮮半島附近的巡邏，勸阻朝鮮船只不要試圖逃避制裁在海上進行非法貿易。朝鮮媒體宣稱，這一巡邏部署是一個 "極其挑釁的行為"。

東京外國語大學政治學者海恩（Patrick Hein）表示，日本正在 “尋求新盟友並加強現有的安全關系”。“我不認為德國在遠東地區會發揮任何形式的軍事作用，主要是因為德國軍隊不具備必要的能力。這意味著，任何這樣的部署純粹是象征性的，但這對日本來說很重要，因為日本能夠繼續在該地區領土爭端中強調法治的重要性。”

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本文章由德國之聲授權提供】

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