智庫：中共通過微信控制澳洲中文媒體

澳洲戰略政策研究所（ASPI）周四（17日）發表《影響的環境：澳洲中文傳媒調查》，指中共除了直接操控中文媒體公司，還借助微信進行訊息控制和審查，「我們觀察到澳洲中文媒體格局最實質和最有害的變化，可能就是由微信推動」。

報告指出，目前澳洲微信用戶約有300萬人，是當地華人閱讀新聞的最熱門軟件，但近乎所有對中文受眾有影響力的微信號公眾號，都是透過中國個人或公司註冊。當中至少4個帳號由北京中新唐印科技發展有限公司登記，該公司由中共統戰部旗下的中新社控制。

該4個微信帳號，包括在澳洲排名第三的「微悉尼」（WeSydney），以及排名第32的「澳洲網」。它們分別由澳洲南海文化傳媒集團及澳洲太平洋傳媒集團營運，兩者都獲得中共統戰部資金支持。報告稱，這兩個公眾號積極鼓動親中政治活動，如對2016年海牙法庭對南海問題的裁決和香港抗爭運動等問題的動員。

報告中還提到另一個受當地年輕華人歡迎的公眾號「澳洲紅領君」（Australian Red Scarf），由繁星傳媒集團營運，2016年4月創立後，3年內累積了20萬追隨者，文章走嘩眾取寵路線，曾被當地大學講師點名批評標題煽情丶散播假新聞及民族主義思想。該公司共同創辦人Nathan Wu曾出席中國國家外國專家局舉辦的會議。

微信內地版的代價

中國騰訊公司旗下的社交軟件微信分為內地版（Weixin）及海外版（WeChat），但幾乎所有澳洲媒體都以內地版註冊公眾號，這是受制於該平台的限制。

報告解釋，媒體若以海外版登記，每月只能發帖4次，每次最多8篇文章；相反，在內地版雖然要以內地個人或企業身份，但可以每天發帖。在此規定下，媒體機構都選擇後者，代價卻是面對更多來自中共的審查。

一位在澳洲的微信公眾號編輯今年接受Quartz訪問時表示，她會避免觸碰政治紅線，報導時也會以中國官媒《人民日報》及新華社為準則。而跨平台媒體如1688傳媒集團，在微信公眾號發布的內容，往往跟其網站及報章的內容不同，估計是要避開審查。

報告分析了當地數十個微信公眾號，只有公共媒體特別廣播服務公司（SBS）旗下帳號是在微信海外版註冊。但澳洲廣播公司（ABC）曾報導指，SBS部分貼文因涉及敏感詞而被刪。

報告建議澳洲政府，應以對待Twitter和Facebook等平台的同一標準監察微信，並完善《廣播服務法》及《外國影響力透明化法》(Foreign Influence Transparency Scheme Act)，以提升外資擁有媒體的透明度。

四媒體獲中共財政支持

另一方面，調查報告詳細分析了24家私人擁有的中文媒體公司，發現中共擁有其中4家的所有權或給予財政支持，包括在當地歷史最悠久的中文媒體公司澳洲太平洋媒體集團（Australia Pacific Media Group），旗下周報《大洋時報》（Pacific Time）早前已被批評是中共大外宣，該集團2017年也曾被揭向反對南海裁決的數百名示威者派發標語牌。

報告又列舉其他中共影響力事例，包括多家媒體機構老板與中國有生意連繫，這將影響到編採方針，令他們避免發表對中共不利的報導。

該報告的主要作者Alex Joske說：「中共持續努力介入澳洲中文媒體並對其施加影響，遠遠超過澳洲政府在同一領域上的工作。」

除了私營媒體，澳洲當地兩家公共媒體ABC和SBS都提供中文服務，儘管兩個媒體都無法在微信平台發表不符中共立場的內容，但報告認為它們是是澳洲最可靠丶少數提供一系列高質量報道的中文媒體，建議聯邦政府對它們增加撥款。

粵丶普人口此消彼長

研究所的報告提到，澳洲中文媒體格局的變化，與華裔人口結構改變有關。根據2016年人口普查，澳洲近60萬人在家中說普通話，28萬人說粵語。

悉尼科技大學（UTS）澳中關係研究所教授孫婉寧表示，澳洲來自中國大陸的移民人口增長，令中文媒體不再由服務上一代粵語群體的傳媒所主導，「取而代之的是一個活躍的媒體業，主要迎合來自中華人民共和國丶說普通話的移民群體」。

根據報告，上世紀80年代，澳洲三大中文報章均由香港或台灣移民經營，代表了多元和批判的聲音，在1989年六四事件後曾向政府爭取流亡學生居留。但時至今天，中文媒體已被使用簡體字丶對中共友好丶主要用微信的中國移民主導，這批媒體從90年代初冒起，00年初期開始普及。

澳洲策略政策研究所在2001年由聯邦政府成立，部份資金來自國防部。該智庫也獲得一些外國政府的資金，包括美國國務院。

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