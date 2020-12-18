東京外海規模5.1地震 無海嘯危險

「你就是跪著要飯的！政治嘛，表演，不寒磣。」被疫情撕開不平等瘡疤的英國學生「飲食貧困」問題，在2020重壓之下，已讓英國超過330萬名學童三餐不繼、營養失衡。此一危機不僅引爆了社會與政府的「營養午餐大戰」，UN轄下的聯合國兒童基金會（UNICEF）本周更史上第一次撥款「救濟英國飢童」——這種難堪而諷刺的破例援助，雖讓英國各界備感羞愧；但代表政府護航的保守黨團領袖、著名的「脫歐戰將」里斯－莫格（Jacob Rees-Mogg），17日卻在國會公開譴責聯合國的救濟是「多管閒事的賣弄」，「對於飲食貧困的危機，英國政府已經很努力、很值得驕傲了...反而是玩弄政治的UNICEF才真該知恥、不要臉！」

2020-12-18 17:26