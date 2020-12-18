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東京外海規模5.1地震 無海嘯危險
日本伊豆諸島的利島海域18日傍晚6時9分發生規模5.1地震，東京都23區也能感覺到震動。日本氣象廳表示，震央位於伊豆大島近海，為淺層地震，無海嘯危險。
最大震度為利島的「5弱」，利島村公所表示，有餐館的玻璃被震破，此次是當地近20年來最大地震。
【中央社／東京18日專電】
日本時間今天傍晚6時（台灣時間5時）許，伊豆大島近海觀測到規模5.1地震，最大震度5弱。這場地震沒有引起海嘯的危險。地震來臨前，日本氣象廳有發出緊急地震速報。
日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的資訊報導，今天下午6時9分日本伊豆大島近海觀測到規模5.1地震，震央在伊豆大島近海，地震深度極淺，最大震度5弱。
觀測到最大震度5弱的是行政區隸屬於東京都的利島（利島村）。觀測到震度4的是東京都的新島（新島村）；觀測到震度3是東京都伊豆大島、式根島。
千葉縣、神奈川縣、靜岡縣部分地區觀測到震度2。東京都千代田區、八王子市、町田市、國分寺市等觀測到震度1。
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