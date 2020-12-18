赴英逃亡潮 BNO港人：寧做有自由的二等公民

（德國之聲中文網）香港745萬人口，約300萬人擁有英國國民（海外）護照（British National (Overseas) passport, BNO）資格，這批港人及其受養人可在明年1月31日起申請移居英國，期間可就學丶就業，住滿5年可獲永久居留權，再住滿一年後可入籍成為公民。

美聯移民顧問周三（12月16日）公布的統計顯示，港人心儀移民英國的比例較今年初激增五成，至84%。英國內政部估計，在極端情況下，BNO簽證開放後首年最多有50萬BNO港人及其受養人赴英，5年後高達百萬人。

打算移民英國的港人遍及不同年齡丶階層和背景，德國之聲訪問三位BNO港人，有的已經到達英國，有的整裝待發，有的正在籌備。

已赴英新婚夫婦：怕晚一點走不了

「膽粗粗(大膽)移民，很多人問我怕不怕？我很怕，但我的決心比恐懼更大！」28歲香港人Nigel隔著長途電話說。她和31歲的丈夫Eric都持有BNO，未待英國政府明年1月31日正式開放申請BNO簽證，已先用過渡性准許證LOTR（Leave Outside the Rules）入境，10月初抵英，上月在諾丁漢（Nottingham）租了房子，並從香港接回寵物犬「一家團聚」。

此前，兩人從沒到過英國，在當地也沒有親友，離鄉背井全因香港局勢急劇惡化。「在英國也許是二等公民，但起碼有法律和人權保障，社會是自由的。在香港，現在中共要清洗舊香港人，再過幾年你會被視為三等丶四等公民。」

Eric本身在電子用品維修公司任職，數月前開始在網上尋找英國工作機會，9月份獲聘為手機維修員，兩夫婦隨即在一個月內辦好文件丶訂機票丶收拾行李，還沒好好道別香港就上飛機了。他們坦言走得很急：「再拖下去怕中國耍手段，不承認BNO甚至不讓人隨意出境，所以可以走就盡快走。」

有別於其他西方國家，BNO港人移民英國門檻相對低，不需要投資，也可以即時在當地就業。Nigel在香港是瑜伽導師，收入不穩，與丈夫的月入加起來僅4萬多港元，他們只帶著30萬港元就出發。Nigel笑言，窮反而是移民優勢，「我們在香港都是艱苦過日子的人，樓又買不到，要放棄的入息又不多，這樣走得灑脫」。

兩口子2018年結婚，早有共識若待在香港就不生孩子，免得下一代受苦。如今順利抵英，他們說開始有生兒育女的打算，「現在感覺安定了，有心情計劃將來，可以在英國成家」。

將起行中產家庭：不想女兒做雙面人

除了年輕人，香港不少中產家庭也整裝待發，而且是“三軍未動、糧草先行”，先將大量資金匯出。

37歲的Summer（化名）早在去年「反送中」運動期間開設離岸戶口，把幾百萬港元資產調走，以便隨時逃亡。到今年英方宣布開放BNO入籍計劃，她立即決定赴英，定好在聖誕節後帶同6歲的女兒定居伯明翰（Birmingham）。

她說身邊約有10個家庭已經或即將移民，目的地幾乎都是英國。她將與其中一個家庭同行，對方本來希望在港過完年丶明年2月才動身，但Summer斷然拒絕。「我等不到了，一日還沒走一日都不放心，你不知道中國會不會施壓，令英國政府突然關上這扇門。」

從事文字工作的Summer讀新聞系出身，今年7月1日《國安法》生效後，香港公民社會被噤聲，新聞自由遭受前所未有的沖擊，都讓她深感不安。「那個對比太大了，你一出生就擁有的權利可以突然消失，然後要開始自我審查丶提防別人舉報你。」

壓垮駱駝的最後一根稻草，是關乎下一代，除了擔心香港課程「大陸化」丶憂女兒被洗腦之外，她也有作為家長的掙扎。「有一次女兒在公眾場合問我什麼是游行丶什麼是光復香港，我立即叫她別再說，這些話只能在家裡講，那一刻我覺得很悲哀，我居然要審查自己的女兒！我的矛盾是，如果我教她成為正直丶有良知丶敢言的人，她可能會犯法，如果我要保護她，她就要學做雙面人——兩者我都不能接受。」

BNO港人的子女可免費入讀英國的公立學校，Summer說等一家人在伯明翰安定下來，就會幫女兒報名入學。至於她自己，她表示未知就業前景，但並不擔心，自言能放下身段，「收銀丶掃街也願做」。

到了英國，她希望繼續為香港人發聲，會參與當地相關組織，並用自己擅長的文字或拍片技巧出一分力。她表示，前立法會議員許智峰流亡給她很大啟發，「他很聰明，三代同堂一起走，因為中共最喜歡用家人來威脅和控制你，現在他最親的人都一起走了，就可以在海外無後顧之憂地繼續做他要做的事。」

90後情侶：儲錢兩年後動身

雖然BNO簽證申請手續簡單，但一時間離開香港也不是輕易的事，不少港人正積極籌備，希望未來一兩年動身。「英國疫情嚴重，經濟很差，未必很快找到工作，如果去起碼要有一年生活費才安全。」現年27歲丶任職公關的Victoria（化名）說。

她和從事編輯工作的男友正努力儲錢，計劃兩年後赴英。除了財務准備，她也在港報讀碩士課程學習電腦程式，為日後轉行做准備。「我查過英國就業市場很渴求電腦人才，那就按著需求裝備自吧。」

從零開始的心理包袱不輕，Victoria坦言若非香港弄得如斯田地也不會走。「這不算是移民，而是逃難。本來在香港好端端的，我要舍棄喜歡的事業，在這裡累積的人脈和經驗，以及所有家人朋友。可以選擇的話，誰會離開？」

自從去年「反送中」運動，她認為香港人已經別無選擇。「原來香港警察和大陸公安沒差別，有女記者眼睛被射爆，警方可以隨意攻入大學校園，太多超乎想象的事情。接著《國安法》把香港變成大陸，光復香港不能說，在Facebook留言也要很謹慎，否則半夜有警察上門抓你......做順民就不會有事，但你頭上永遠有一把刀。」

而按照Victoria的說法，香港「赤化」不光是政治層面，也影響到年輕人事業發展前景。 「《國安法》後外資撤走，越來越多中資，他們當然優先聘用和提拔大陸人，香港人向上流的機會只會越來越小。」

她和男友去年開始計劃移民，當時想過去台灣或新加坡，但兩地門檻都很高，及至英國開放BNO簽證才有一線曙光。

Victoria大學時曾到英國利茲（Leeds）交換，男友也曾在英國度過工作假期（working holiday），兩人都熟悉當地制度和文化，有信心能適應。Victoria直言：「這是一扇逃生門，既然大門打開了就試試看吧，反正香港已成這樣，我們可能很快變成猶太人。」

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