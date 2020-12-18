聽新聞
test
0:00 / 0:00

赴英逃亡潮 BNO港人：寧做有自由的二等公民

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）香港745萬人口，約300萬人擁有英國國民（海外）護照（British National (Overseas) passport, BNO）資格，這批港人及其受養人可在明年1月31日起申請移居英國，期間可就學丶就業，住滿5年可獲永久居留權，再住滿一年後可入籍成為公民。

美聯移民顧問周三（12月16日）公布的統計顯示，港人心儀移民英國的比例較今年初激增五成，至84%。英國內政部估計，在極端情況下，BNO簽證開放後首年最多有50萬BNO港人及其受養人赴英，5年後高達百萬人。

打算移民英國的港人遍及不同年齡丶階層和背景，德國之聲訪問三位BNO港人，有的已經到達英國，有的整裝待發，有的正在籌備。

已赴英新婚夫婦：怕晚一點走不了

「膽粗粗(大膽)移民，很多人問我怕不怕？我很怕，但我的決心比恐懼更大！」28歲香港人Nigel隔著長途電話說。她和31歲的丈夫Eric都持有BNO，未待英國政府明年1月31日正式開放申請BNO簽證，已先用過渡性准許證LOTR（Leave Outside the Rules）入境，10月初抵英，上月在諾丁漢（Nottingham）租了房子，並從香港接回寵物犬「一家團聚」。

此前，兩人從沒到過英國，在當地也沒有親友，離鄉背井全因香港局勢急劇惡化。「在英國也許是二等公民，但起碼有法律和人權保障，社會是自由的。在香港，現在中共要清洗舊香港人，再過幾年你會被視為三等丶四等公民。」

Eric本身在電子用品維修公司任職，數月前開始在網上尋找英國工作機會，9月份獲聘為手機維修員，兩夫婦隨即在一個月內辦好文件丶訂機票丶收拾行李，還沒好好道別香港就上飛機了。他們坦言走得很急：「再拖下去怕中國耍手段，不承認BNO甚至不讓人隨意出境，所以可以走就盡快走。」

有別於其他西方國家，BNO港人移民英國門檻相對低，不需要投資，也可以即時在當地就業。Nigel在香港是瑜伽導師，收入不穩，與丈夫的月入加起來僅4萬多港元，他們只帶著30萬港元就出發。Nigel笑言，窮反而是移民優勢，「我們在香港都是艱苦過日子的人，樓又買不到，要放棄的入息又不多，這樣走得灑脫」。

兩口子2018年結婚，早有共識若待在香港就不生孩子，免得下一代受苦。如今順利抵英，他們說開始有生兒育女的打算，「現在感覺安定了，有心情計劃將來，可以在英國成家」。

將起行中產家庭：不想女兒做雙面人

除了年輕人，香港不少中產家庭也整裝待發，而且是“三軍未動、糧草先行”，先將大量資金匯出。

37歲的Summer（化名）早在去年「反送中」運動期間開設離岸戶口，把幾百萬港元資產調走，以便隨時逃亡。到今年英方宣布開放BNO入籍計劃，她立即決定赴英，定好在聖誕節後帶同6歲的女兒定居伯明翰（Birmingham）。

她說身邊約有10個家庭已經或即將移民，目的地幾乎都是英國。她將與其中一個家庭同行，對方本來希望在港過完年丶明年2月才動身，但Summer斷然拒絕。「我等不到了，一日還沒走一日都不放心，你不知道中國會不會施壓，令英國政府突然關上這扇門。」

從事文字工作的Summer讀新聞系出身，今年7月1日《國安法》生效後，香港公民社會被噤聲，新聞自由遭受前所未有的沖擊，都讓她深感不安。「那個對比太大了，你一出生就擁有的權利可以突然消失，然後要開始自我審查丶提防別人舉報你。」

壓垮駱駝的最後一根稻草，是關乎下一代，除了擔心香港課程「大陸化」丶憂女兒被洗腦之外，她也有作為家長的掙扎。「有一次女兒在公眾場合問我什麼是游行丶什麼是光復香港，我立即叫她別再說，這些話只能在家裡講，那一刻我覺得很悲哀，我居然要審查自己的女兒！我的矛盾是，如果我教她成為正直丶有良知丶敢言的人，她可能會犯法，如果我要保護她，她就要學做雙面人——兩者我都不能接受。」

BNO港人的子女可免費入讀英國的公立學校，Summer說等一家人在伯明翰安定下來，就會幫女兒報名入學。至於她自己，她表示未知就業前景，但並不擔心，自言能放下身段，「收銀丶掃街也願做」。

到了英國，她希望繼續為香港人發聲，會參與當地相關組織，並用自己擅長的文字或拍片技巧出一分力。她表示，前立法會議員許智峰流亡給她很大啟發，「他很聰明，三代同堂一起走，因為中共最喜歡用家人來威脅和控制你，現在他最親的人都一起走了，就可以在海外無後顧之憂地繼續做他要做的事。」

90後情侶：儲錢兩年後動身

雖然BNO簽證申請手續簡單，但一時間離開香港也不是輕易的事，不少港人正積極籌備，希望未來一兩年動身。「英國疫情嚴重，經濟很差，未必很快找到工作，如果去起碼要有一年生活費才安全。」現年27歲丶任職公關的Victoria（化名）說。

她和從事編輯工作的男友正努力儲錢，計劃兩年後赴英。除了財務准備，她也在港報讀碩士課程學習電腦程式，為日後轉行做准備。「我查過英國就業市場很渴求電腦人才，那就按著需求裝備自吧。」

從零開始的心理包袱不輕，Victoria坦言若非香港弄得如斯田地也不會走。「這不算是移民，而是逃難。本來在香港好端端的，我要舍棄喜歡的事業，在這裡累積的人脈和經驗，以及所有家人朋友。可以選擇的話，誰會離開？」

自從去年「反送中」運動，她認為香港人已經別無選擇。「原來香港警察和大陸公安沒差別，有女記者眼睛被射爆，警方可以隨意攻入大學校園，太多超乎想象的事情。接著《國安法》把香港變成大陸，光復香港不能說，在Facebook留言也要很謹慎，否則半夜有警察上門抓你......做順民就不會有事，但你頭上永遠有一把刀。」

而按照Victoria的說法，香港「赤化」不光是政治層面，也影響到年輕人事業發展前景。 「《國安法》後外資撤走，越來越多中資，他們當然優先聘用和提拔大陸人，香港人向上流的機會只會越來越小。」

她和男友去年開始計劃移民，當時想過去台灣或新加坡，但兩地門檻都很高，及至英國開放BNO簽證才有一線曙光。

Victoria大學時曾到英國利茲（Leeds）交換，男友也曾在英國度過工作假期（working holiday），兩人都熟悉當地制度和文化，有信心能適應。Victoria直言：「這是一扇逃生門，既然大門打開了就試試看吧，反正香港已成這樣，我們可能很快變成猶太人。」

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

全球首例 英女童判定死於空汙

紐約時報報導，英國官員表示，九歲女童艾拉．阿杜–季希–戴布拉在二○一三年因空氣汙染誘發致命哮喘離世，成為英國和全球首例正...

翻臉！為隱私權限制 臉書槓蘋果

社群巨擘臉書十六日罕見的在美國三大報紙刊登全版廣告，大動作批評蘋果公司即將上線的新應用程式限制開發商蒐集用戶數據，影響廣...

俄中與德國在安理會激烈「交鋒」

（德國之聲中文網）德國政府批評莫斯科和北京要為聯合國向敘利亞提供救援物資受阻負責。今年7月，聯合國安理會經過艱難的討論，就繼續為敘利亞民眾提供跨境人道主義救援達成一致。但是，跨境運輸的口岸卻被限制在唯

赴英逃亡潮 BNO港人：寧做有自由的二等公民

（德國之聲中文網）香港745萬人口，約300萬人擁有英國國民（海外）護照（British National (Overseas) passport, BNO）資格，這批港人及其受養人可在明年1月31日

金正日逝世九周年 金正恩赴錦繡山太陽宮參謁

北韓官媒勞動新聞報導，北韓國務委員會委員長金正恩前往錦繡山太陽宮參謁，悼念父親金正日去世九周年。

德媒踢爆泰王遠端治國 爽住度假勝地發近百道「聖旨」

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今年多數時間都住在德國，10月初還被梅克爾政府警告「不應在德國國...

女官員占69% 巴黎市府「違性別平等」挨罰 女市長轟荒唐

巴黎市政府近日遭中央政府開罰九萬歐元（約10.9萬美元），理由竟是市府高層有69％官員為女性，已違反法國的性別平等法。巴...

90人才1位！日相籲自衛隊多任用女幹部

共同社16日報導，日本首相菅義偉16日在防衛省召開的自衛隊高級幹部會議上以視訊形式做出訓示，防衛相岸信夫也出席。圍繞自衛...

日相無視限聚令？參加多人聚餐惹議 菅義偉：深切反省

日本政府為避免新冠肺炎疫情擴大，呼籲民眾避免參加五人以上聚餐，結果首相菅義偉14日卻帶頭參加八人餐會，未以身作則的行為引...

拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆

義大利拿坡里大教堂內存放著前主教聖雅納略（San Gennaro）的血液，每年會取出觀察是否液化，象徵來年的運勢，不料本...

英歐談判雖有進展 英首相府：最終恐仍是無協議

英國與歐盟的貿易談判進入最後階段，雙方歧見從3個縮減至2個，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der...

俄太空人酒藏太空裝 還說醫生建議喝干邑增強免疫

英國每日郵報報導，國際太空站禁止喝酒，因為酒的主要成分乙醇易揮發，會損害太空站的精密儀器。但俄國太空人還是想盡辦法把酒夾...

熱門新聞

影／差1度才停課！俄羅斯學校零下51度照常上課

拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆

電動車電池成本首見降至100美元／kWh以下！但有玄機

撿到龍涎香？她拿熱針「驗貨」秒變火球 真相讓她嚇壞了

德媒踢爆泰王遠端治國 爽住度假勝地發近百道「聖旨」

不快樂就離職...日男「什麼都不做」大爆紅 妻子還發聲力挺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。