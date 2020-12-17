印度成功發射衛星 提供通訊災管掌握中國船艦

印度太空研究組織（ISRO）今天成功發射印度第42顆通訊衛星CMS-01，這顆衛星除取代2011年發射衛星提供通訊網路連結服務外，更可協助災害管理及掌握中國船艦活動。

根據印度太空研究組織官方推文和新德里電視台（NDTV）報導，印度第42顆通訊衛星CMS-01下午3時41分透過自製的極軌衛星運載火箭（PSLV）C-50運載，在斯利哈里柯塔（Sriharikota）的達萬太空中心（SatishDhawan Space Centre）發射升空，並於下午4時許成功送達預定軌道。

根據資料，CMS-01衛星預定取代2011年發射的GSAT-12衛星，將提供拓展C波段（Extended-C Band）的通訊連網服務，範圍覆蓋印度本土、靠近麻六甲海峽且掌握進入印度洋航道的安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands），及靠近阿拉伯海的拉克沙群島（Lakshadweep），壽命預計是7年。

由於這顆衛星覆蓋印度洋及鄰近阿拉伯海的海域，預料也將提供印度掌握中國軍艦在這一帶活動的能力。

印度是前幾大具備發射衛星能力的重要國家，除為本國服務外，也經常以實惠價格承攬外國衛星發射業務，成為國際衛星發射市場的主要參與者。

科技部長吳政忠日前宣布加強太空產業布局，因此駐印度代表處科技組長王金燦把強化台印太空機構及相關產學研合作，列為明年的工作重點。