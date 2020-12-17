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德媒踢爆泰王遠端治國 爽住度假勝地發近百道「聖旨」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
泰國5日晚間舉行已故國王蒲美蓬誕辰追思燭光晚會，泰王瓦吉拉隆功向與會的勤王派民眾揮手致意。路透
泰國5日晚間舉行已故國王蒲美蓬誕辰追思燭光晚會，泰王瓦吉拉隆功向與會的勤王派民眾揮手致意。路透

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今年多數時間都住在德國，10月初還被梅克爾政府警告「不應在德國國內指導泰國政治」，但德媒近日卻查出瓦吉拉隆功一直在德國一處滑雪度假勝地「遠端治國」，可能因此違反國際法。

泰晤士報引述西德廣播公司（WDR）與南德意志報的調查報導指出，瓦吉拉隆功在過去18個月間，從下榻的聖內比遲大飯店（Grand Hotel Sonnenbichl）等地點寄出近100封信件，包含祝賀希臘總統當選、任命新將領、禁止胞姊烏汶叻（Princess Ubolratana）參選、遴選財長和下令處決罪犯等。

泰國駐德國大使館沒有回應最新爆料。

瓦吉拉隆功醜聞纏身，形象本就不好，帕拉育政府又鐵腕鎮壓反政府抗議，都讓梅克爾政府面對很大壓力。批評人士此前要求德國宣布他是不受歡迎人物，並調查他欠繳30億歐元遺產稅（折合約台幣1028.4億台幣）。德國外長馬斯（Heiko Maas）此前警告，要是瓦吉拉隆功被發現在德國領土不法治國，就會面對「立即結果」。

據指泰方稱瓦吉拉隆功是以私人名義訪德，法律專家就認為瓦吉拉隆功長期「遠端治國」可能違反領土主權原則，但實務上很難認定國王地位，泰方也會主張梅克爾等政府領導人長期在出訪期間管理國務。

波昂大學國際法教授托曼（Stefan Talmon）受訪指出，瓦吉拉隆功留在德國時間太久，導致整件事變成「極端案例」，就他記憶所及，上次發生類似事件已是1657年，當時住在法國巴黎的瑞典女王下令母國處決一位信差。

德國 梅克爾 泰國

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