俄太空人酒藏太空裝 還說醫生建議喝干邑增強免疫

英國每日郵報報導，國際太空站禁止喝酒，因為酒的主要成分乙醇易揮發，會損害太空站的精密儀器。但俄國太空人還是想盡辦法把酒夾帶上太空，包括把書挖空藏酒、在酒瓶上貼上果汁標籤，甚至在出太空任務前刻意減輕體重，把酒藏在太空裝裡不致被發現。一名前太空人還說，醫生建議他們喝干邑，可增強免疫力。

美國太空總署（NASA）表示，太空站管制酒類，因為會影響太空站的水回收系統，其他揮發性產品也禁用，像是嗽口水、洗手液和香水。

太空站不是一向禁酒。俄國前太空人拉祖特金（Alexander Lazutkin）2010年受訪表示：「在太空時代的早期，在漫長的太空任務中，太空人的配給食物中有酒。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康