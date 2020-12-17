俄太空人酒藏太空裝 還說醫生建議喝干邑增強免疫
英國每日郵報報導，國際太空站禁止喝酒，因為酒的主要成分乙醇易揮發，會損害太空站的精密儀器。但俄國太空人還是想盡辦法把酒夾帶上太空，包括把書挖空藏酒、在酒瓶上貼上果汁標籤，甚至在出太空任務前刻意減輕體重，把酒藏在太空裝裡不致被發現。一名前太空人還說，醫生建議他們喝干邑，可增強免疫力。
美國太空總署（NASA）表示，太空站管制酒類，因為會影響太空站的水回收系統，其他揮發性產品也禁用，像是嗽口水、洗手液和香水。
太空站不是一向禁酒。俄國前太空人拉祖特金（Alexander Lazutkin）2010年受訪表示：「在太空時代的早期，在漫長的太空任務中，太空人的配給食物中有酒。」
追蹤深度內容：
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言