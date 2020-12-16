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日本首宗國賠集體訴訟 法院判賠6.2億台幣
日本東京等地的建築工人因吸入石綿造成永久性傷害，集體控告建材業者及國家，日本最高法院16日駁回國家上訴，全案定讞，國家須賠償22億8000萬日圓（約台幣6億2000萬元），是日本首宗集體訴訟國賠案。
住在東京及埼玉等地的建築工人及遺族約350人聯合提起訴訟，前年東京高等法院二審判決國家敗訴，認為國家確有責任。最高法院裁判長16日駁回國家上訴，確立國家的賠償責任。
至於建材業者的責任部分，高等法院二審認為業者並無責任，最高法院將於明年2月25日開庭，聽取雙方意見。
世界衛生組織將石綿列為一級致癌物，塵狀的石棉相當微小，對健康可能造成嚴重影響，被吸入肺內可能潛伏20至40年，容易誘發石綿沉滯症、肺塵病甚至是肺癌。
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