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廢油輪亟需搶救 避免紅海環境浩劫

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
科學家警告，葉門海域裝有百萬桶原油的廢棄油輪「賽菲兒」，一旦漏油，將對紅海周邊國家造成生態浩劫。（Photo by 網路截圖）
科學家警告，葉門海域裝有百萬桶原油的廢棄油輪「賽菲兒」，一旦漏油，將對紅海周邊國家造成生態浩劫。（Photo by 網路截圖）

科學家警告，葉門海域一艘裝有百萬桶原油的廢棄油輪，一旦漏油，將對紅海周邊國家造成生態浩劫。他們呼籲聯合國和旗下的國際海事組織要採取緊急行動，設法把原油移除，以避免「地區性環境與人道災難」。

葉門內戰難靠近

根據《阿拉伯新聞》報導，停泊在葉門主要港口霍代達海岸附近的廢棄油輪名叫「賽菲兒（Safer）」，於2015年被棄置在海上，胡希組織之前一再阻止專家靠近，因為這裡靠近葉門政府與受伊朗支持的胡希叛軍交戰的戰場。

15日，一群國際專家在《海洋科學前線》期刊上發表報告，對賽菲兒油輪提出警告。研究團隊主持人克連浩斯表示，現在就要採取行動，以避免對紅海周邊數個國家的地區水域、生物和數百萬人民的健康造成災難。

報告中也警告，受到氣候變遷全球暖化的影響，紅海北端和阿喀巴灣的珊瑚礁很可能是未來數十年世上僅存的珊瑚礁生態系統之一，但若是石油漏到海面上，會使全球的海洋資源受到傷害。

冬天洋流擴大汙染

根據《合眾國際社》報導，根據科學家發展出來的電腦模型，如果油輪在冬天發生重大漏油事故，洋流會在30天內讓原油往東西向擴散，洋流也會把原油帶往更北方，造成比夏天更大面積的海面汙染。

根據《半島電視台》報導，胡希組織11月下旬已經同意聯合國計畫，讓專家小組登上賽菲兒號油輪，預計工作人員和設備會在1月底或2月初抵達油輪。

聯合國和胡希官員表示，自2015年以來，水至少兩次進入船艙的機房。5月的洩漏是由船公司的潛水夫和胡希海軍部隊修補的。除了船艦受到腐蝕老化之外，儲氣槽中的爆炸性氣體也需要加以處理。

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葉門 聯合國

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