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過度依賴化石燃料 南非空污居非洲之冠
南非空污程度居非洲之冠。研究指出，南非境內80%的電力來自燃煤產生，氮氧化物排放量是中國和日本的10倍，也造成國內空汙嚴重，而非洲的埃及、奈及利亞等國也都是排放大國。綠色和平組織呼籲，非洲各國應降低對煤炭的依賴發展綠能。
Quartz報導，南非被視為空汙大國之一，甚至在去年的總炭排量增加了1.5%，其主因來自化石燃料燃燒，其次是水泥等重工業造成的空汙。
儘管南非曾承諾會減少碳排放，以響應全球抗暖化的趨勢，但數據顯示南非的碳排量從2018年到2019年不減反增，該國約80％的能源需求都是依靠燃煤供應，氮氧化物排放量更是中國和日本的10倍。對此，綠色和平組織呼籲，南非應減少對化石燃料的依賴，否則將嚴重影響環境。
不過以全球角度來看，根據2020年全球碳預算報告，因為疫情影響，全球排放量在2020年初下降了7％。
然而在非洲大陸的污染問題依舊嚴重。研究指出，就所有嚴重污染的國家而言，非洲的技術與經濟遠落後先進國家，也成了氣候變遷下最直接的受害者。
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