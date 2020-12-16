星國推全球旅遊泡泡 為經濟論壇做測試

新加坡將在明年1月開放全球商務旅遊泡泡。預定明年5月舉辦的年度世界經濟論壇（WEF）因為疫情影響，首度移師到亞洲新加坡舉辦。為了提前準備，新加坡將開放全球的商務旅遊泡泡，來訪的商務旅客都必須嚴格遵守健康和檢測規定，以五個人為單位隔離並且攜帶追蹤設備。

路透社報導，由於新加坡疫情較緩和且防疫有成，因此接下明年5月全球經濟論壇的主辦國大任。為了提前準備，新加坡將開放全球的商務旅遊泡泡，但僅限商務和公務人士。

貿易部長陳振星在15日表示，希望新加坡的經驗能成為他國的借鏡。根據官方計畫，來訪的旅客都必須經過嚴密的定期檢測，以五個人為單位隔離並且攜帶追蹤設備。

因爲有嚴密的監控和檢測，來自世界各國的商務客可以安全無虞參與會議。此計畫預計從2021年1月開始實施，若進行成功，未來舉辦類似全球大型論壇會議，都可以參照此模式。

Yahoo英國報導，新加坡在這之前已經和部份國家地區簽訂旅遊泡泡，如香港，且新加坡本身疫情控制得當，但開放全球的旅遊泡泡仍不可輕忽。新加坡國立大學商學院的學者Prem Shamdasani表示：「儘管存在感染風險，加上定期檢測的成本昂貴，但WEF還是一個很好的模板，希望此經驗能讓全球借鏡。」

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