法、俄中非打網路戰 臉書刪除假帳號

法國與俄國居然在別的國家打起資訊戰？原來是臉書近日宣布刪除中非共和國境內約500多個臉書帳號，這些帳號分別代表俄國與法國在境內為選舉不同陣營候選人製造假訊息，現任中非總統親俄，但中非是法語區國家，法、俄雙方自拿坡崙侵俄就交惡至今，兩國在國際競爭上常爭鋒相對。

法、俄大打網路戰

根據《半島電視台》報導，臉書宣布將中非共和國內疑似散播假訊息、製造對立的500多個帳號刪除，臉書還表示，這是第1次看到雙方這麼明目張膽的在網路上交戰。由於中非共和國將於27日舉行總統與國會大選，國內以基督教與穆斯林2股勢力為主進行激烈對抗，外界甚至擔心恐造成內戰。

臉書指出，這500多個帳號分別來自3個網域，其中1個是法國軍方，另外2個疑似是俄國情報局架設的網域，而帳號主要聚焦在中非共和國外，也有在阿爾及利亞、喀麥隆、利比亞與蘇丹等13個非洲國家。西非、中非一帶過往多為法國殖民地，各自獨立後法國對於這些國家仍十分關注。

中非政局多變數

《中國環球網》提到，俄國近年來希望在非洲擴展外交與軍事影響力，中非共和國現任總統圖瓦德拉較為親俄，因此2國試圖透過大選爭取各自想要的結果，但中非共和國自2003以來歷經多次政變，這次總統大選更有過去以政變上台的前總統博齊澤，讓中非的政局面臨許多不確定性。

法國與俄國自拿坡崙侵俄以來便積怨已深，雖然在2次大戰中都曾為盟友，但後來在冷戰時期，在法國在歐盟、北約扮演主要角色，雙方再次陷入對立局面，即使蘇聯瓦解，但非洲向來是法國最在意的區域，因此兩國的紛爭便體現在這次的網路戰上。

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