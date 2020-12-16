至少274名！全球關押記者人數創新高 中國逮捕最多

根據總部在紐約的保護記者委員會 (Committee to Protect Journalists)12月15日發布的報告，2020年全球因工作而被監禁的記者人數創下新高，截至2020年12月1日，至少有274名記者因工作緣故入獄，超過了2016年272人的最高紀錄。

報告提到，這是因為專制國家逮捕了許多報道新冠疫情或政治動亂的記者。雪上加霜的是，由於疫情嚴峻，各國政府推遲審判，限制探視，並無視監獄中增加的健康風險，至少有兩名記者在拘留期間感染疾病而死亡。

根據這份報告，中國逮捕了幾名報道疫情的記者，讓中國連續第二年成為關押最多記者的國家。保護記者委員會說，中國關押的47名記者中，許多人長期服刑，或被關押在新疆地區，當局也沒有披露任何對他們的指控。

今年新冠疫情在湖北武漢爆發後，北京當局逮捕了幾名記者，因為他們的報道威脅到了北京官方的應對說法。截止12月1日，仍被關押的3人包括獨立視頻記者張展，她2月初開始在Twitter和YouTube上發布來自武漢的報道，5月14日被捕。她的視頻包括對當地企業主和工人的采訪，講述疫情的影響和政府的應對措施。

報告另外提到外國記者在中國的風險大增，主因是北京與其政府的外交爭端。內容說明在這一年裡，為美國工作的十幾名記者被驅逐，以及中國環球電視網的商業新聞主播成蕾被捕。

成蕾是澳大利亞公民，在中澳關系緊張之際，她因涉嫌危害國家安全於8月被捕，成為繼博主楊恆均之後第二名被拘押的澳大利亞記者，後者自2019年1月起因間諜罪被關押。

而除了外籍記者外，一名中國籍彭博社員工也因「危害國家安全」在近日被捕。

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強人領導濫用「假新聞」標簽

緊追在中國之後的是土耳其。土耳其除了繼續審判假釋的記者，也逮捕新的記者。再來是埃及，報告形容其不遺余力地羈押未被定罪的記者。沙特阿拉伯被監禁的記者人數則是大幅上升，同樣情況的還有政治動蕩的白俄羅斯以及埃塞俄比亞。

全球遭關押記者已連續5年超過250名，報告認為這與世界缺乏全球性的民主領導力量有關，並特別指出美國總統特朗普詆毀新聞界的做法與埃及總統塞西等獨裁者並無二致，把對他們不利的報導貼上「假新聞」的標簽。

在埃及，因「假新聞」罪名而入獄的記者數量不斷增加，2020年有34名記者 ，去年則為31人。

保護記者委員會表示，雖然在美國沒有記者入獄，但根據美國新聞自由追蹤系統，2020年有110名美國記者被逮捕或受到刑事指控，且約有300名記者遭到毆打，其中大部分是被執法人員毆打，至少還有12人仍面臨刑事指控，其中一些人可能面臨牢獄之災。

鄒宗翰/張慈 (保護記者委員會)

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