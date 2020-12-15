晨星評比投資組合披露措施 美國、印度最佳 台灣次佳

彭博資訊報導，金融服務公司晨星（Morningstar）的研究指出，以投資組合披露措施而言，印度和美國是對投資人最友善的市場，獲得「最佳」（Top）評級，台灣則排在第二高的「高於平均」（Above Average），澳洲墊底。

晨星訪調北美、歐洲、亞洲和非洲26個市場，依據說明書淺顯易懂、費用、投資組合配置、投資組合經理人和報酬的披露、ESG（環境、社會及治理）和銷售資料披露等六大範疇進行評比，由高至低依序為「最佳」、「高於平均」、「平均」、「低於平均」、「最差」。

晨星的經理人研究服務主管魏斯特表示：「美國在這方面的表現一直領先，印度則已逐步採用一些全球最好的措施，也設定極高的標準，要求每月披露投資組合。」

被列為「最佳」只有美國和印度，「高於平均水準」的則有台灣、南韓、泰國、瑞典、加拿大和南非。

晨星評為「平均水準」的則有中國大陸、香港、紐西蘭、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、西班牙、英國、墨西哥等12個市場。

「低於平均水準」的市場是日本、新加坡、比利時、義大利、瑞士。

唯一被評為「最差」的是澳洲。報告指出，澳洲雖是先進經濟體，卻是晨星調查的經濟體中唯一規範投資組合披露的市場，也尚未滿足投資人對ESG和盡責管理（Stewardship）資料披露日益升高的期望。