靠大樹掩護 一奈及利亞少年從博科聖地手中幸運逃脫

非洲激進組織「博科聖地」11日攻擊並綁架奈及利亞一所中學學生，其中一名17歲少年在移動過程利用樹木掩護，幸運逃離民兵之手。

英國廣播公司報導，這名少年是遭攻擊的卡齊納州「政府科學中學」學生，他和500名同校學生被綁架。他說：「我們被推擠和虐打，夜間不斷趕路。日出前30分鐘，他們（民兵）叫我們就地休息。」

當大家席地而睡時，他發現身後有棵大樹足以遮住他，「大家坐下之後，我稍微往後靠，發現我可以藏在樹後面，我躺下來，把腳伸直。」

當民兵把學生叫起來繼續前進時，沒有發現這名躲在樹後的少年。他說：「等大家都離開後，我匍匐前進，不斷注意四周，直到我進入附近的一座村莊。感謝上帝的恩典，讓我能夠逃出來。」

卡齊納州州長表示，仍有333名學生下落不明。