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俄羅斯安加拉重型火箭升空 睽違6年再次成功試射

中央社 / 莫斯科14日綜合外電報導

俄羅斯今天成功發射新型安加拉（Angara）A5重型運載火箭，是安加拉火箭系列睽違6年再次成功升空，俄國總統普亭形容這項計畫對國安至關重要。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）宣布，新世代安加拉A5火箭已於格林威治時間5時55分攜帶模擬的有效載荷，從俄國北部普列塞茨克（Plesetsk）試射場成功發射。

署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）推文對此消息深表歡迎，同時張貼一張照片顯示這枚火箭，寫著：「它飛了，哇靠！」

俄國僅兩度試射安加拉重型運載火箭，另一次是在2014年12月底，俄國同年7月也進行了較輕版本的安加拉火箭試射。

安加拉火箭系列是依一條從西伯利亞貝加爾湖（Baikal Lake）流出的河流命名，是蘇聯瓦解後建造的首款新型運載火箭系列。

安加拉火箭系列旨在取代溯及1960年代的質子（Proton）火箭，但近年在其他型號上遭受了一連串令人尷尬的失敗。

普亭（Vladimir Putin）希望這款新型運載火箭將振興俄國太空產業，並減低對其他前蘇聯國家的依賴。

火箭 俄羅斯 太空

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