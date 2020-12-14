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湄公河角力 美國衛星追蹤中國大壩水位

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）獲美國國務院資助的「湄公大壩監控」（Mekong Dam Monitor）計畫周一（12月14日）啟動，利用衛星數據追蹤中國在湄公河上游興建的水壩水位，料加劇中美兩國在東南亞的角力。

路透社報導，有關監控數據自周二（15日）起將以近乎實時的方式公開，其中「地表濕度」指標顯示該地區哪些部分較平常潮濕或干燥，為水壩對自然流量影響程度的指南。

水位監測系統由總部設於華府的智庫史汀生研究中心（Stimson Center）運作，該中心負責人艾勒（Brian Eyler）說：「監控系統提供的證據表明，經過精心設計和運作，中國的11個主要大壩得以最大限度從事水力發電，賣給中國東部省分使用，根本不考慮下游影響。」

湄公河全長約4350公裡，在中國境內稱瀾滄江，往南流經緬甸丶寮國丶泰國丶柬埔寨和越南，6000萬漁民和農民仰賴它討生活。

報告：上游攔水致下游河床龜裂

《紐約時報》報導，美國水資源監測機構「地球之眼」（Eyes on Earth）今年4月一份報告指出，中國去年控制上游水量，導致下游國家嚴重乾旱，部分河流完全乾涸，正值捕魚季節的地方竟見河床龜裂，其中泰國北部清盛縣（Chiang Saen）有測量站錄得水位新低。

報告合著者貝斯特（Alan Basist）直言：「衛星數據不會說謊，西藏高原有大量的水，柬埔寨丶泰國等國家卻正面臨極端威脅。」

中國水電水利規劃設計總院本月4日發表報告反駁美國的指控，「美國國務院網站發布所謂『中國破壞環境事實清單』，其中指責中國操縱湄公河流域水資源，透過瀾滄江一連串巨型水壩的運作丶不透明水資源管理做法以及單方面改變湄公河流量，給下游鄰國帶來了災難性後果」、「但美方一直拿不出像樣的證據，造成缺少事實依據丶只空談錯誤結論的尷尬局面。反而是上游瀾滄江水電對下游湄公河的積極作用事實清楚丶顯而易見。 」

中方報告強調：「透過上游電站水庫的調蓄功能，可以將汛期的水量存入水庫，有效削減洪峰；同時在旱季增加下洩流量，使下游來水多於天然來水，為下游防洪抗旱發揮積極作用。」

今年2月，中國外長王毅曾在第五次瀾滄江-湄公河合作（LMC）外長會上表示，中國同樣遭受乾旱困擾，讓水流向下游是中國領導層的慷慨之舉，尤其是在新冠疫情爆發之際。

李澄欣/鄒宗翰（路透社/紐約時報）

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本文章由德國之聲授權提供】

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