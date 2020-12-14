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日本年度代表字「密」 反映新冠肺炎改變生活方式

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本今天上午循例在京都的清水寺發表年度代表字，今年選出的字是「密」。圖／取自京都新聞
日本今天上午循例在京都的清水寺發表年度代表字，今年選出的字是「密」。圖／取自京都新聞

日本今天上午循例在京都的清水寺發表年度代表字，今年選出的字是「密」，反映出因為新冠肺炎疫情，對生活模式的改變。與我國年度代表字「疫」有異曲同工之妙。

日本政府因應疫情，呼籲民眾要避免「三密（密閉空間、密集人群及密切接觸）」，以降低感染風險。「密」獲選年度代表字，而「三密」則獲選日本今年的年度流行語冠軍。

日本漢字能力檢定協會每年公開招募票選年度代表字，今年第26屆。據京都新聞、NHK等報導，今年參與投票共20萬8025票，其中2萬8401票、約13%的選票選出了「密」，參與投票的民眾舉出了各種迴避密切接觸的行為；也有人提到雖然與重要的人分隔兩地，但仍透過線上互動的方式緊密在一起；也有人說政界、演藝圈實在太多秘密。

清水寺住持森清範在揮毫寫下密字後表示，將加以供奉，為全球因新冠肺炎亡故的人祈求冥福，也祈禱明年能雨過天晴。他說，「密」也有親近之意，希望儘管物理上存在距離，人們的心仍能緊密結合在一起。

票選第二名是「禍」、第三名是「病」，也都與新冠肺炎有關。人氣動漫「鬼滅之刃」的影響也反映在投票中，第四名以下至第十名分別為「新」、「變」、「家」、「滅」、「菌」、「鬼」、「疫」。

代表字 新冠肺炎 日本

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