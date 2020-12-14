憂中國成「贏家」 川普威脅否決國防授權法

(德國之聲中文網) 美國總統川普(Donald Trump)周日(12月13日)誓言要否決2021年財政年度的《國防授權法案》。他的理由是，該法案可能使中國受益。不過他沒有進一步說明原因為何。

他在推特上寫道：「我們新國防法案的最大贏家是中國! 我將否決！」

他之前就曾威脅要拒絕這項年度法案，但此法案在共和黨領導的參議院以84比13通過，在民主黨控制的眾議院則是以335對78通過，就算川普可以否決，兩院票數也將超過三分之二 「超級多數」門檻，足以推翻川普的否決票。

這項法案預算達7405億美元（約6102億歐元），涵蓋了美國軍方2021年的預算，包括為軍人加薪。

川普為何反對？

川普反對該法案的原因有幾個，其中包括一項規定，即要求美軍重新命名紀念南北戰爭期間來自親奴隸制州的邦聯領導人的基地。

這位美國總統還希望立法者加入一些與軍事和國防無關的條款，以鎖定社交媒體公司。具體來說，川普希望該法案廢除一項保護社交媒體巨頭不為第三方內容承擔責任的法律。

國會已經連續通過近60年這項國防法案還包括一項條款可以阻止川普從德國基地撤出數千名美軍的計劃，也包含在土耳其購買俄羅斯S-400防空導彈系統時對其實施強制制裁。

鄒宗翰/張慈 (美聯社、法新社)

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