各國減碳緩不濟急 UN：勿碳留子孫

英國商業大臣夏爾瑪在英、法和聯合國三方的氣候大會後表示，雖然目前已有45國更新氣候計劃至2030年，但種種作為仍不足以減緩持續惡化的氣候威脅。聯合國秘書長也在會中警告，每個國家都需要宣布「氣候緊急狀態」以因應環境變遷帶來的巨大衝擊。

疫情變相成汙染來源

《BBC》報導，聯合國秘書長古特瑞斯譴責富有國家，在疫情的情況下，即使碳排放有所減少。但花在重啟石油探勘上的資金，較恢復低碳排能源開發的金額多了50%。他直指這樣的行為是「債留子孫」的惡行，並再次呼籲各國使用可再生的能源。

各國盼貢獻一己之力

《德國之聲》和《BBC》分析、報導，歐盟領導人同意將2030年的減碳目標從原先的40%提升至55%(較1990年碳排相比)，雖1990年至今只減少了24%，但歐盟對環境議題略為積極的態度，可望帶領世界其他碳排大國共同重視氣候變遷的嚴重性。

目光轉向全球最大碳排國：中國，主席習近平近日宣布，中國將會減少65%每單位GDP之碳排放量(較2005年相比)，且致力發展森林、風、太陽能等自然資源，使非石油能源占國內整體能源的比例提升至四分之一。目標在2060年前達成「零碳排」。

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