巴國控印度網軍抹黑 要求聯合國給公道

巴基斯坦控訴印度利用網軍散播不實言論，兩國關係急凍。印度和巴基斯坦和經濟及政治上長期處於競爭關係，近來巴基斯坦外交部宣稱，印度利用網軍活動，試圖在歐盟、聯合國之間推動對印度有利的政策，並且抹黑巴基斯坦，因此力求聯合國、歐盟等組織調查有散佈假消息嫌疑的組織。

路透社報導，巴基斯坦外交部長沙阿．默罕默德．庫雷西在11日的新聞發佈會，稱印度長期針對巴基斯坦等國進行虛假的網軍活動，包括利用假的網路新聞媒體，其目的是為了在歐盟、聯合國等世界重要組織中，推動對印度有利的政策。

巴基斯坦外交部的指控來源於非營利組織「歐盟假訊息實驗室」的報告指出，有數百個新聞媒體網站和帳號，在國際組織裡進行長期的「洗腦」活動，甚至已經成功推動聯合國和歐盟內部的親印度政策，並且抹黑競爭國。

雖然歐盟假訊息實驗室並未指出這些網軍活動是否和印度政府有直接關係，但巴基斯坦一口咬定是由印度主導。沙阿．默罕默德．庫雷西表示，印度正在為自己的邪惡設計操縱和濫用國際關係，「這些假帳號背後一定有印度政府的資助。」他呼籲聯合國人權理事會立即啟動調查，並將數十個可疑的、印度用來破壞巴基斯坦形象而製造的非政府組織，從名單上刪除。

經濟速報報導，新德里針對此指控，嚴厲反擊絕無此事，並反指巴基斯坦才是動用網軍的一方。印度外交部發言人阿努拉格．斯里瓦斯塔瓦在新聞發佈會上表示，作為負責任的民主國家，不會利用網路進行虛假的宣傳，但根據歐盟假訊息實驗室的報告，印度的新聞社「亞洲新聞國際」的確長期報導錯誤訊息，雖然和印度政府有無關係尚待確認，但其新聞權威性已經蕩然無存。

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