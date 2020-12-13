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日本小林化工甲癬藥誤混安眠藥 1人服藥後死亡、34人住院

香港01 / 成依華
小林化工的清間第一工場。（小林化工官方網站）
小林化工的清間第一工場。（小林化工官方網站）

日本製藥企業小林化工一款甲癬藥錯誤混入安眠藥的風波持續，《 共同社 》12月12日報道，有一名獲處方藥物的70多歲婦女身亡，另有34人住院。報道稱，有16宗交通意外疑是受服藥影響。

鎖定364人

涉事甲癬藥為「伊曲康錠劑50 MEEK」，用於治療甲癬（俗稱灰指甲）及念珠菌症，為需要醫師處方的藥品，但這次因混入睡眠誘導劑成分而要緊急回收，小林化工表示，目前鎖定364名獲處方藥物人士，已聯絡他們提醒停止服用該藥。社長小林廣幸向公眾道歉，他稱犯下重大過失，深感責任深重。在這次風波中，有一名獲處方藥物的70多歲婦女死亡，她是在東京都的醫院住院。小林化工表示將盡快調查事件與服藥之間的因果關係。

開車時失去意識

日本福井縣政府表示，至今有133宗服藥後失去意識或記憶的報告，當中有34宗要住院，有16宗駕駛事故疑似受服藥影響。部分人在服藥不久後就失去意識，遭緊急送往醫院，也有部分患者在開車時失去意識，然後撞上道路中央的防護欄。

這次風波始於小林化工在添加一部分批號原料的程序中，負責人搞錯主成分與睡眠誘導劑成分。縣政府表示，獲處方藥物的患者分佈在31個都道府縣，最多在大阪府，有58人，之後是德島縣57人，岐阜縣49人。

小林化工發布的「伊曲康錠劑50 MEEK」回收通知。（小林化工網站截圖）
小林化工發布的「伊曲康錠劑50 MEEK」回收通知。（小林化工網站截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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