日媒：王毅邀請日外相明年訪陸 日方態度謹慎

日本媒體共同社獨家報導，中共國務委員兼外交部長王毅11月與日本外務大臣茂木敏充在東京會談時，曾邀茂木明年訪問中國大陸。日媒解讀，此舉似乎是瞄準美國拜登政權將在明年一月上台，有意為日美強化合作製造隔閡。日方尚未對是否訪中做出最終判斷。

共同社報導，日中關係消息人士12日透露，王毅邀請茂木敏充明年訪問。報導分析，中國雖反對美、日、澳、印的「自由開放的印度太平洋」構想，但也警惕與美國下屆政府之間關係持續緊張。中方似乎有意藉由明年夏季的東京奧運會和殘奧會、2022年中日邦交正常化50週年，營造中日友好氛圍，並為實現被延期的中共國家主席習近平作為國賓訪日，推進完善環境。

但報導引述消息人士說法，對王毅的邀請，茂木僅表示「將在合適的時候進行探討」。由於王毅主張中方擁有釣島主權，在日本引發的批判仍在蔓延，日本政府將觀察輿論，再做出判斷。

此外，共同社、產經新聞等日媒報導，中日兩國防長預定14日舉行電話會談，雙方將針對日中防務部門間的相互通報體制「海空聯絡機制」展開磋商。「海空聯絡機制」雖然在2018年啟用，但做為核心的熱線仍未開設，熱線開通，緊急事態發生時雙方可立即連繫，避免自衛隊與中國解放軍偶發衝突。

日媒指出，這也將是菅義偉內閣上台後，防衛大臣岸信夫首次與中共國防部長魏鳳和單獨溝通意見。中國公務船多次進入釣漁台列嶼附近的日本「領海」，緊張局勢升溫也是焦點，預料日方將會再次對中方行為表達遺憾。