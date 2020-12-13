日媒：北極海域牽制中方 日本投入335億日圓打造研究船

日媒產經新聞獨家報導，日本政府五年間合計將投入335億日圓，打造兼具破冰船機能的研究船，推進明年起在北極海的觀測研究。報導指出，此舉目的為牽制北極海研究處於領先地位的中國，並展現對海上通道角色上越來越重要的北極海航路中的重視。

據產經新聞報導，日本政府計畫建造的北極研究船，將配備最新的水下無人機，可進行海冰觀測和聲納探測等。透過收集數據，預測海冰的分布和移動情形，並可利用於確保海冰地區航行的安全。

報導指出，即使受到新冠肺炎影響，在緊縮的財政條件下，日本政府仍加強在北極海的活動，因為北極海航路可在最短時間內連接東亞和歐洲，重要性日益增強。受到地球暖化導致海水溫度升高影響，海冰減少，俄羅斯側的東北航路一年之中，在無海冰的情況下航行日數可達88天。

除了俄羅斯將重點放在這條路線上的資源開發上，中國等其他國家也都已經投入研究。其中，中國船隻2012年起已在北極一帶航行，存在感越來越強烈。日本政府有意在明年五月於東京舉行的海域相關國家科學部長會議之前，開始建造研究船，對不斷擴大的中國影響力加以牽制。

東京大學先端科學技術研究中心特任助教小泉悠表示，俄羅斯企圖以航路沿海國身分管理該航路，中國則將自己定位為「準沿海國家」。打造新研究船的目的，比起獲得資源，更重要的是確保北極海航路做為海上通道的自由航行。