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如火山爆發！澳洲野火形成火積雲 阻擋日照為地球降溫
華盛頓郵報報導，一項新研究指出，澳洲2019-2020年的野火季將大量濃煙吹到大氣上層，阻擋陽光照射地球表面，類似火山爆發，可能造成全球氣溫短暫下降。
研究指出，2019年尾和2020年初，澳洲東南部野火肆虐，形成罕見由火引起的雷雨雲，稱為火積雲（pyrocumulonimbus clouds），通常是因火山爆發引起。野火的濃煙衝進距地表約9英里（14公里）的平流層，快速旋轉成風，形成停不下來的渦流，繞著地球轉，一度上升到距地表超過20英里（32公里）的空前高度。
科學家沒想到澳洲野火的濃煙會衝到距地表19英里（30公里）天際，類以核爆。
發表在「地球與環境通訊」（Communications Earth & Environment）期刊上的研究指出，澳洲野火的濃煙為地球遮陽，將減少地球的日照，長達數月。
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