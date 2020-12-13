孟晚舟案：加邊境服務局官員指分享信息做法欠妥

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（德國之聲中文網）據路透社報道，加拿大邊境服務局(CBSA)在溫哥華國際機場的旅客業務主管古德曼（Nicole Goodman）周五（12月11日）在法庭作證時表示，她認為當初加拿大邊境服務局和美國聯邦調查局（FBI）分享孟晚舟旅行記錄的行為是不恰當的。針對法庭上所展示的上述加美兩個機構之間的溝通內容，古德曼指出，這兩個機構對這種信息共享沒有明確的法律基礎。古德曼在孟晚舟被捕當日參與對其進行調查。

美國當局指控孟晚舟涉嫌金融欺詐，向匯豐銀行隱暪華為在伊朗的業務經營，導致該銀行觸犯美國對伊朗制裁禁令。孟晚舟否認這些指控，在加拿大被軟禁的她一直尋求反抗美國的引渡要求。

各執一詞

這起案件審理兩年以來尚無結果。2018年12月孟晚舟在被加拿大皇家騎警（RCMP）拘捕之前，先是接受了加拿大邊境服務局將近三個小時的盤問。這成為孟晚舟引渡聽證的一個爭論點。孟晚舟的律師辯稱，加拿大和美國當局串通好，利用加拿大邊境服務局的擴展調查權，在沒有律師在場的情況下對她進行了盤問，獲取了她的電子設備識別詳細信息並傳送給了美國官員。他們聲稱，在逮捕她的過程中發生了濫用程序的行為，這應該使引渡無效。

路透社的報道指出，本周五，孟晚舟的辯護律師杜克特（Mona Duckett）試圖在盤問古德曼時找到支撐其論點的證據。古德曼表示：“我沒什麼好隱瞞的，一切都是誠心誠意的。”

檢方則認為，對當事人的調查和逮捕依據標准程序，應繼續推進引渡。此案的加拿大檢方介紹，按計劃，下周將另有兩名證人出庭作證。

此前有報道稱，美國司法部正與孟晚舟的律師進行認罪協商。美國司法部提出的是“推遲起訴協議”，孟晚舟需要承認部分控罪，以換取自由，回到中國。

曾接到不要制造記錄的指示？

另據加拿大廣播公司（CBC）周三報道，古德曼當天出庭作證時表示，她和她的直接上級曾收到邊境服務局時任太平洋地區負責人麥克維卡(Roslyn MacVicar)的指示，不要制造有關孟晚舟的任何記錄。

古德曼說，她當時在計劃總結一下2018年12月1日邊境服務局在孟晚舟被捕事件中的角色及相關“經驗教訓”。但是古德曼稱，麥克維卡爾告訴她，她創建的任何時間表都不可靠，不能作為呈堂證據，而且可能因為政府獲取信息程序而受到影響。

古德曼同時表示：“這番話的意思是我們不要制造額外的記錄”，“這不是掩蓋、壓制或隱瞞任何事情。沒有好隱瞞的。我完全透明，沒有任何惡意。（麥克維卡爾）指的只是也許沒有必要的額外信息。”

加拿大廣播公司在周五的另一篇報道中指出，現已退休的麥克維卡周五在出庭作證時堅持否認自己曾要求下屬隱瞞有關邊境服務局在孟晚舟被捕事件中角色的信息。

另外，中國駐加拿大大使館周五在其網站發表消息稱，駐加拿大大使叢培武就中加關系等問題接受加拿大通訊社電話采訪。這名大使重申了中方在孟晚舟事件中的立場，稱孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件，是加拿大和美國對雙邊引渡條約的濫用。

孟晚舟被捕導致加拿大和中國外交關系遇冷。她被捕後不久，中國逮捕了兩名加拿大公民--康明凱(Michael Kovrig)和邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)，他們現在面臨間諜指控。孟晚舟引渡案定於2021年4月結束。

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