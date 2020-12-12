馬拉度納12.6億遺產大戰在即 私生女要加快認親

阿根廷足球傳奇巨星馬拉度納（Diego Maradona）11月25日病逝，留下約3700萬歐元遺產（折合約12.6億台幣），子女、姊妹與前情人都蠢蠢欲動。一位自稱馬拉度納私生女的義大利女子就表示，確認親子關係是她的「普世權利」（universal right）。

每日郵報報導，現年25歲的吉爾（Magali Gil）自小被收養，生母直到2018年才說她是馬拉度納的女兒。2019年4月提出確認親子關係的訴訟，馬拉度納去世後更要求加快進度和進行DNA鑑定。

吉爾在IG上傳的影片指出，她要一勞永逸地阻止外界繼續妄加揣測與推論，強調她的追尋始終相同，就是要解決她的身世問題，確認馬拉度納到底是不是她的生父，「這是普世權利，屬於我們全體的權利，世上每一個人都有」。

育有一名小孩的吉爾要求外界給她應有的尊重和同理心，只要案件仍持續進行，就會向網友報告，「我的案子從未結束，永遠不會結束，直到我解決問題之前都不會結束」。

太陽報報導，馬拉度納2012年曾簽下一分遺囑，但後來撤回，阿根廷法律則禁止子女被剝奪繼承權，同時要求平均繼承，最多2成遺產可重新分配。

馬拉度納承認5名子女，另有至少6至7人聲稱生父是他，4名親生姊妹與至少3位前情人據指都打算參戰，想要分得一部分遺產。