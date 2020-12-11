疫情爆發一年後 武漢恢復生氣 但華南海鮮市場變這樣

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
9月時圍繞華南海鮮市場的藍色路障，目前武漢當局已在上面增添綠色植物和國畫。路透
9月時圍繞華南海鮮市場的藍色路障，目前武漢當局已在上面增添綠色植物和國畫。路透

新冠肺炎疫情爆發至今將近一年，疫情已在全球奪走了150多萬條人命。儘管中國武漢市已從疫情衝擊下恢復生氣，但被視為疫情發源地的華南海鮮市場，至今卻持續封鎖，成為一座空樓。

路透報導，武漢華南海鮮市場的出入口，目前仍受嚴密管制。民眾表示，在這棟建築遭封鎖前，市場裡熙熙攘攘，有數百個攤位，販賣各式紅肉、蔬菜和海鮮。

最近，武漢政府在圍繞該區域的藍色路障上增添綠色植物和國畫；在市場一樓內部，一排排攤位和窗戶仍蓋著木板，只有二樓販賣眼鏡和驗光設備的商店已於6月重新開業。

二樓隱形眼鏡店的店員說，也許有人對這地區有不舒服的感覺，但現在這裡只是一棟空蕩蕩的建築，「誰會因為一棟空樓感到焦慮？」

華南海鮮市場在去年12月31日傳出四起「神秘肺炎」的病例後，已成為新冠病毒源頭論戰的象徵，北京當局與美國等國為此掀起政治及科學口水戰。

近幾個月來中國均堅稱，華南海鮮市場並非疫情發源地，而是錯誤消息的受害者，並支持新冠病毒可能起源於他國的論點。

世界衛生組織（WHO）的專家團隊至今尚未踏進武漢一步，更遑論華南海鮮市場。而各國衛生當局已警告，新冠病毒溯源工作可能需要數年時間，且不一定能獲得結論。專家指出，由於華南海鮮市場仍在疫情溯源調查中有一定作用，不太可能被拆除。

華南海鮮市場的二樓的眼鏡店重新開張，但在一樓的市場卻仍遭封鎖，人去樓空。路透。
華南海鮮市場的二樓的眼鏡店重新開張，但在一樓的市場卻仍遭封鎖，人去樓空。路透。

海鮮 南海 疫情

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