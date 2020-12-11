快訊

顧立雄捲入行車糾紛搭車離開 警幫澄清⋯上山駕駛無辜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉嫌「危害國家安全」 彭博社中國大陸籍員工被捕

德國之聲 / 德國之聲
彭博社總部周四收到回應，證實範海澤由於涉嫌參與危害國家安全的活動已經遭到逮捕。圖／德國之聲中文網
彭博社總部周四收到回應，證實範海澤由於涉嫌參與危害國家安全的活動已經遭到逮捕。圖／德國之聲中文網

範最後一次和同事聯繫，是本周一上午11：30分左右，隨後她就被便衣人員帶離住所。彭博社報導稱，範海澤失蹤四天以來，彭博社一直在努力聯絡中國政府和中國駐美大使館，試圖獲取有關範的訊息及其下落。彭博社總部周四收到回應，證實範海澤由於涉嫌參與危害國家安全的活動已經遭到逮捕。彭博社一名發言人表示：「我們很為她擔憂，並一直在與中國官方積極對話，以便掌握更多信息。與此同時，我們將繼續竭盡全力為她提供幫助和支持。」

範海澤是中國公民，2017年開始為彭博社工作。此前曾在CNBC，哥倫比亞廣播公司新聞，半島電視台和路透社工作。依照中國官方的規定，中國公民只能在外國駐華新聞機構中從事助理工作，不得獨立開展新聞報道。

中國官方在一份聲明中稱：「範姓中國公民因涉嫌從事危害國家安全犯罪活動，被北京市國家安全局依法拘留。該案目前正在審理中，範女士的合法權益得到了充分保障，其家屬也已接到通知。」

達揚/葉宣 （彭博社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

涉嫌「危害國家安全」 彭博社中國大陸籍員工被捕

範最後一次和同事聯繫，是本周一上午11：30分左右，隨後她就被便衣人員帶離住所。彭博社報導稱，範海澤失蹤四天以來，彭博社一直在努力聯絡中國政府和中國駐美大使館...

醫界喊卡振興方案 日相菅義偉：還未考慮

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，醫界認為中央政府應暫時將疫情嚴重地區，排除在目前推動的振興經濟...

韓國性侵犯趙斗淳將出獄 坐專車避免突發事件

12年前因綁架性侵女童入獄的性侵犯趙斗淳12日上午將出獄，近期在韓國受到高度關注，為避免突發事件，當局決定安排專車接送趙...

硬脫歐機會最大！傳歐盟執委會主席對達成協議期望不高

歐洲記者James Franey援引在歐盟峰會上的消息人士報導，歐盟執委會主席范德賴恩對於跟英國達成脫歐貿易協議的期望不...

形同虛設？日本大阪約6成公立中小學 防火門可能防不了火

日媒報導，日本大阪府內約6成公立中小學的防火門，有可能在火災時無法正常關閉。專家認為，這種情況很可能造成重大傷亡，呼籲校...

貝魯特港區大爆炸 黎巴嫩總理等4人因怠忽被起訴

黎巴嫩司法消息來源指出，調查貝魯特港區大爆炸的首席調查員今天以怠忽職守為名，起訴即將下台的總理狄亞布（HassanDia...

川普祭品：摩洛哥建交以色列，犧牲「西撒哈拉獨立國」

「無本生意的背後，是殘酷的國際現實？」任期倒數計時中的美國總統川普，10日趁著猶太教大慶「光明節」的機會，興高采烈地宣布重大外交成果：在川家駙馬庫許納（Jared Kushner）的特使奔走下，北非阿拉伯國家——摩洛哥王國——將放下民族與信仰的成見，與以色列正式「建立邦交」。川普表示，全面承認以色列的摩洛哥，將是繼阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹之後，今年以來第4個「被自己外交手腕感化」的阿拉伯國家。

太胖不能再關下去！ 賓拉登歐洲發言人獲美方釋放後返英

英國太陽報10日披露，蓋達組織已故首領賓拉登的「歐洲發言人」巴里（Adel Abdel Bary）已於8日獲美方釋放，隔...

共同社：日檢將以殺人罪起訴京阿尼縱火犯

2019年犯下震驚日本社會的「京阿尼」縱火案犯嫌青葉真司，日本共同社獨家報導，經過精神鑑定後研判追究刑事責任應無問題，京...

懷疑華為協助迫害維族 法國球星宣布終止合作

法國足球運動員格裡茲曼 (Antoine Griezmann）周四(12月10日)透過Instagram宣布終止與華為合作，理由是懷疑華為參與迫害新疆維族。

影／毀損貨櫃超過業界一年平均 日貨櫃船返港畫面曝光

日本貨櫃船「ONE Apus」日前在太平洋撞上惡劣天候，導致船上貨櫃大規模落海或毀損，已於8日駛入日本神戶港停泊，準備進...

2020年全球碳排放減7％創紀錄 「歸功」新冠疫情

全球碳計畫（Global Carbon Project）近日公布年度評估報告，指出在新冠疫情的影響下，許多國家實施封鎖和...

熱門新聞

影／毀損貨櫃超過業界一年平均 日貨櫃船返港畫面曝光

又出現神秘金屬柱！這次在波蘭華沙

為錢惡整女友致凍死還施暴！ 俄渣男實況主下場曝光

烏干達25歲高材生新婚洞房夜暴斃 數小時變辦喪禮新娘崩潰

涉及非法內容！ 萬事達卡終止在Pornhub的支付服務

法週刊「誰將主宰世界」 蔡英文與四大國領袖並列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。