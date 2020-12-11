涉嫌「危害國家安全」 彭博社中國大陸籍員工被捕

範最後一次和同事聯繫，是本周一上午11：30分左右，隨後她就被便衣人員帶離住所。彭博社報導稱，範海澤失蹤四天以來，彭博社一直在努力聯絡中國政府和中國駐美大使館，試圖獲取有關範的訊息及其下落。彭博社總部周四收到回應，證實範海澤由於涉嫌參與危害國家安全的活動已經遭到逮捕。彭博社一名發言人表示：「我們很為她擔憂，並一直在與中國官方積極對話，以便掌握更多信息。與此同時，我們將繼續竭盡全力為她提供幫助和支持。」

範海澤是中國公民，2017年開始為彭博社工作。此前曾在CNBC，哥倫比亞廣播公司新聞，半島電視台和路透社工作。依照中國官方的規定，中國公民只能在外國駐華新聞機構中從事助理工作，不得獨立開展新聞報道。

中國官方在一份聲明中稱：「範姓中國公民因涉嫌從事危害國家安全犯罪活動，被北京市國家安全局依法拘留。該案目前正在審理中，範女士的合法權益得到了充分保障，其家屬也已接到通知。」

達揚/葉宣 （彭博社）

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