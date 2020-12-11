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太胖不能再關下去！ 賓拉登歐洲發言人獲美方釋放後返英

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
賓拉登的「歐洲代言人」巴里（右）與其子阿卜杜．馬吉德（左）在英國貝爾馬許監獄（HMP Belmarsh）內合影。阿卜杜．馬吉德最終變IS一員，今年4月在西班牙阿爾梅利亞遭警察逮捕。畫面翻攝：The Sun
賓拉登的「歐洲代言人」巴里（右）與其子阿卜杜．馬吉德（左）在英國貝爾馬許監獄（HMP Belmarsh）內合影。阿卜杜．馬吉德最終變IS一員，今年4月在西班牙阿爾梅利亞遭警察逮捕。畫面翻攝：The Sun

英國太陽報10日披露，蓋達組織已故首領賓拉登的「歐洲發言人」巴里（Adel Abdel Bary）已於8日獲美方釋放，隔日即飛返英國、與妻子團聚。

據悉法官採納巴里委任律師說法，認為他患有病態性肥胖症與哮喘，繼續羈押可能會被傳染新冠肺炎而危及性命，因此裁准提前放人。

今年60歲的巴里出生於埃及，1991年獲英國批准庇護，隨後為賓拉登進行宣傳活動，因涉及造成224人死亡的1998年美國大使館爆炸案，隔年被倫敦警察廳應美方要求逮捕，2012年被引渡美國受審，認罪後被判25年有期徒刑。因獲准以英方關押日期折抵刑期，加上表現良好，才在2020年10月初服刑期滿後等候遣返。

紐時11月27日報導，巴里當時正被美國移民和海關執法局羈押，預期會被遣返回最後定居的英國。委任移民律師潘特（R. Andrew Painter）僅表示，過了那麼久之後，巴里只想跟家人享受安靜人生。

消息人士指英方不能把巴里遣返回埃及，否則他會被刑求致死。但他肯定會申請津貼，也幾乎確定會住進納稅人用稅金支付的房屋，因為這樣才能有效監控他的行蹤，「巴里返國會讓內相（巴特爾）頭痛萬分，她打算消滅國家威脅，但一個惡名昭彰的恐怖分子直接被扔在她家門前。」

巴里的一個兒子阿卜杜．馬吉德（Abdel-Majed Abdel Bary）曾以饒舌歌手出道，2013年加入反阿薩德政權的敘利亞反對派，最終變成伊斯蘭國（IS）一員，還拿著一名男子的首級擺拍。據傳2015年脫逃到土耳其，今年4月在西班牙阿爾梅利亞遭警察逮捕。

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