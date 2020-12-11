懷疑華為協助迫害維族 法國球星宣布終止合作

法國足球運動員格裡茲曼 (Antoine Griezmann）周四(12月10日)透過Instagram宣布終止與華為合作，理由是懷疑華為參與迫害新疆維族。

他寫道：「在強烈懷疑華為可能會通過面部識別軟件協助開發『維吾爾族警報』後，我立即宣布終止與該公司的合作。」

他也說：「本人特此邀請華為公司不僅要否認這些指控，而且要盡快采取具體行動，譴責這種大規模的侵權行為，並利用其影響力來支持對人權的尊重。」

2018年法國拿下世界杯冠軍時，格裡茲曼是最大功臣之一。他自2017年起擔任華為的形象大使，在前俱樂部馬競時也曾與華為合作，像是在2016年展示了一款馬競品牌的手機。他的巴塞羅那隊友梅西在今年早些時候也成為了華為大使。

得知此消息後，華為發言人表示，對格列茲曼的決定感到難過，並說：「我們希望向他本人發出邀請，向他解釋目前公司內部最高層為解決各級人權、平等和歧視問題所做的工作。」

路透社報導，聯合國估計，在中國新疆自治區有超過100萬維吾爾族和其他穆斯林被拘留。中國則否認有任何虐待行為，並稱其在該地區的營地提供職業培訓，並幫助打擊極端主義。

格裡茲曼 的決定與《華盛頓郵報》12月8日的報導有關，其內容指稱，華為測試了一個自動警報軟件，能夠在監控攝像頭識別出主要是穆斯林少數民族的維吾爾族成員。

根據文章內容，這個軟件叫做 「維吾爾族警報 」。文章引用了一份據說由華為代表簽署的文件，顯示華為與一家名為曠視科技（Megvii）的新創公司合作測試開發此軟件。

華為12月10日在評論該報道時，表示「完全不能接受」。華為補充說，相關軟件功能視由曠視科技所開發，相關文件不是由華為批准，而是由一個分包商批准的。

華為發言人說：「這不符合華為的價值觀......我們的技術不是為了識別種族群體而設計的。作為一家公司，不歧視是我們價值觀的核心。」

《華盛頓郵報》在回應其原始報道時援引曠視科技的話說，其系統的設計並不是為了針對或標記族裔群體。

中國會如何回應?

一年前，阿森納和前德國中場厄齊爾批評了中國對待維吾爾人的做法。厄齊爾是土耳其裔德國穆斯林。

這個事件在中國引起強烈反響，他被從中國的《職業進化足球2020》電腦游戲中刪除。中國外交部也譴責他的言論。中國中央電視台也將阿森納與曼城的英超比賽從節目表中刪除。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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