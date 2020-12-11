快訊

住幾樓以上地震不用開門逃？網勸：會躲更實在

愈來愈多！又出現神秘金屬柱 這次在波蘭華沙河邊

懷疑華為協助迫害維族 法國球星宣布終止合作

德國之聲 / 德國之聲

法國足球運動員格裡茲曼 (Antoine Griezmann）周四(12月10日)透過Instagram宣布終止與華為合作，理由是懷疑華為參與迫害新疆維族。

他寫道：「在強烈懷疑華為可能會通過面部識別軟件協助開發『維吾爾族警報』後，我立即宣布終止與該公司的合作。」

他也說：「本人特此邀請華為公司不僅要否認這些指控，而且要盡快采取具體行動，譴責這種大規模的侵權行為，並利用其影響力來支持對人權的尊重。」

2018年法國拿下世界杯冠軍時，格裡茲曼是最大功臣之一。他自2017年起擔任華為的形象大使，在前俱樂部馬競時也曾與華為合作，像是在2016年展示了一款馬競品牌的手機。他的巴塞羅那隊友梅西在今年早些時候也成為了華為大使。

得知此消息後，華為發言人表示，對格列茲曼的決定感到難過，並說：「我們希望向他本人發出邀請，向他解釋目前公司內部最高層為解決各級人權、平等和歧視問題所做的工作。」

路透社報導，聯合國估計，在中國新疆自治區有超過100萬維吾爾族和其他穆斯林被拘留。中國則否認有任何虐待行為，並稱其在該地區的營地提供職業培訓，並幫助打擊極端主義。

格裡茲曼 的決定與《華盛頓郵報》12月8日的報導有關，其內容指稱，華為測試了一個自動警報軟件，能夠在監控攝像頭識別出主要是穆斯林少數民族的維吾爾族成員。

根據文章內容，這個軟件叫做 「維吾爾族警報 」。文章引用了一份據說由華為代表簽署的文件，顯示華為與一家名為曠視科技（Megvii）的新創公司合作測試開發此軟件。

華為12月10日在評論該報道時，表示「完全不能接受」。華為補充說，相關軟件功能視由曠視科技所開發，相關文件不是由華為批准，而是由一個分包商批准的。

華為發言人說：「這不符合華為的價值觀......我們的技術不是為了識別種族群體而設計的。作為一家公司，不歧視是我們價值觀的核心。」

《華盛頓郵報》在回應其原始報道時援引曠視科技的話說，其系統的設計並不是為了針對或標記族裔群體。

中國會如何回應?

一年前，阿森納和前德國中場厄齊爾批評了中國對待維吾爾人的做法。厄齊爾是土耳其裔德國穆斯林。

這個事件在中國引起強烈反響，他被從中國的《職業進化足球2020》電腦游戲中刪除。中國外交部也譴責他的言論。中國中央電視台也將阿森納與曼城的英超比賽從節目表中刪除。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

華為

相關新聞

影／毀損貨櫃超過業界一年平均 日貨櫃船返港畫面曝光

日本貨櫃船「ONE Apus」日前在太平洋撞上惡劣天候，導致船上貨櫃大規模落海或毀損，已於8日駛入日本神戶港停泊，準備進...

中國戰狼「單挑澳洲」的出征大賽...有極限嗎？

不久前，中國外交部官員兼發言人趙立堅在推特上發佈了一張圖片，引起軒然大波。圖片是一名得意洋洋的士兵站在澳洲國旗上，右手拿著血淋淋的刀，左手扣住一個孩子的喉嚨，孩子還抱著小羊，下面附上「別擔心，我們將為你帶來和平」的字樣。

懷疑華為協助迫害維族 法國球星宣布終止合作

法國足球運動員格裡茲曼 (Antoine Griezmann）周四(12月10日)透過Instagram宣布終止與華為合作，理由是懷疑華為參與迫害新疆維族。

2020年全球碳排放減7％創紀錄 「歸功」新冠疫情

全球碳計畫（Global Carbon Project）近日公布年度評估報告，指出在新冠疫情的影響下，許多國家實施封鎖和...

硬脫歐與「炸魚薯條」：英國－歐盟硬拚的餐桌災難？

「喝茶吃魚是英國人最不容妥協的民族尊嚴問題？」英國糾纏多年的「脫歐悲喜劇」，即將在未來的72小時後，進入關鍵大高潮：在反覆拉扯與多次延期後，已於今年1月正式退出歐盟的英國，必須與歐盟27國完成「後脫歐時代的經貿關係談判」，如果雙方最終破局、無法在12月14日0時前簽字，那麼折騰4年後的英國，仍將走向「硬脫歐」一切經貿中斷歸零的最坎結局。目前英國與歐盟卡關的談判瓶頸，仍集中在公平競爭機制、經貿爭議仲裁權，以及「最重要卻也最不重要」的漁權問題？但漁權問題之所以會讓脫歐談判如鯁在喉，關鍵癥結在於「經濟現實」與「政治情緒」的極端反差。

法週刊「誰將主宰世界」 蔡英文與四大國領袖並列

法國「重點週刊」最新一期今天出刊，標題為「誰將主宰世界？」封面中總統蔡英文與四大強國領袖並列，顯示在國際媒體眼中，台灣主...

歐盟駐華大使：美歐應對「戰狼」外交說不

據路透社報道， 歐盟駐中國大使郁白(Nicolas Chapuis)本周四在北京舉行的一次能源論壇上表示，歐盟希望與美國新政府在對華政策上達成一致。“如果我們可以，如果中國准備合作，那就讓我們盡可能地

英相強生：脫歐貿易談判 極可能沒有協議

英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，英國極有可能不會與歐洲聯盟達成貿易協議，但他承諾會竭盡所能

違反隱私規定！ 法國當局開鍘Google、亞馬遜

法國資料保護署（CNIL）10日分別對Google、亞馬遜祭出鉅額罰款，因為這兩家科技巨頭都違反了Cookie規定。

12月13日談判期限前 英國要求歐盟重大讓步

英國今天表示，與歐洲聯盟達成英國正式脫歐後貿易協議的談判，將不會拖到這個週末之後，除非歐盟在關鍵領域方面有「大幅更動」

芬蘭核電廠輻射水平異常上升 但當局稱無放射線外洩

路透報導，芬蘭核能安全當局STUK在10日表示，Olkiluoto2核電廠輻射級位在當地時間下午1時異常上升，但沒有任何...

美媒：中國女間諜疑滲透美政壇 至少色誘兩市長

美國新聞網站Axios獨家報導，一名疑似中國情報人員的華裔女子，鎖定加州及全美多地政治人物，試圖打入及影響美國政治圈

熱門新聞

川普輸掉40訴訟...法律戰恐走到盡頭 「這問題」成關鍵

一天熔斷24次！這檔生技股單日暴漲998%

又出現神秘金屬柱！這次在波蘭華沙

涉及非法內容！ 萬事達卡終止在Pornhub的支付服務

清純企鵝妹變了！ 被問性愛史大方全認「YES」

不管川普仍不認敗選 梅蘭妮亞「只想回家」悄悄安排離開白宮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。