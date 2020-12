歐盟駐華大使：美歐應對「戰狼」外交說不

據路透社報道, 歐盟駐中國大使郁白(Nicolas Chapuis)本周四在北京舉行的一次能源論壇上表示,歐盟希望與美國新政府在對華政策上達成一致。“如果我們可以,如果中國准備合作,那就讓我們盡可能地與中國合作。而當必須反對的時候,我們就要反對。”郁白還稱,“我們需要達成一個共識,對霸凌、恐嚇和脅迫式外交、‘戰狼’外交說‘不’" 。

西方學者:戰狼外交官以威脅、宣傳和虛假信息代替外交方式

將中國的"戰狼"外交與霸凌、恐嚇和脅迫式外交相提並論,這位歐盟大使早非第一人。德國綠黨聯邦議員鮑澤(Margarete Bause)11月21日在推特上表示,聯邦議院和德國政府應該明確譴責北京進攻性的“戰狼外交”,德國的人權政策必須永遠站在受害者和人權衛士一邊。

德國圖片報今年5月中旬引用柏林全球公共政策研究所所長貝納(Thorsten Benner)的話寫道:“戰狼外交官以蘭博風格為中國的利益進行鬥爭,並以威脅,宣傳和虛假信息代替外交方式。戰狼外交的一個典型是中國外交部新聞司副司長兼發言人趙立堅。”

趙立堅最出名的言論包括今年三月在個人推特認證賬號上稱可能是美軍將新冠疫情帶到武漢的,以及11月30日在推特上發布自稱“戰狼畫手”的中國網絡畫家“烏合麒麟”的諷刺插畫《和平之師》。該作品顯示一名澳大利亞士兵站在巨大的澳大利亞國旗上用刀架在一名抱著綿羊的阿富汗少年的喉嚨,下方標有英文字幕“Don't be afraid, we are coming to bring you peace!”。這則推文引發澳大利亞總理莫裡森的強烈抗議。莫裡森譴責這張插圖為偽造及散布假信息,要求趙立堅刪除有關圖片以及中國外交部公開道歉。中國外交部發言人華春瑩明確拒絕向澳方公開道歉,趙立堅則將該推文置頂。

中國外交部:對“戰狼”外交的非議是“中國威脅論”翻版

針對外界對中國實行“戰狼外交”的批評,華春瑩本周四回應說,”從根本上講,關於“戰狼外交”的非議實際上是“中國威脅論”的又一個翻版,目的是讓中國打不還手、罵不還口,讓中方放棄說出事實真相的權利。這些人應該明白,中國不是一百年前的中國了,中國外交代表和捍衛的是佔了世界五分之一人口的14億中國人民的利益和尊嚴。人不犯我我不犯人,人若犯我我必犯人。為了維護中國自身正當合法權益,為了維護中國主權安全和發展,為了維護國家利益與尊嚴,為了維護國際公平與正義,就做戰狼又何妨?”

幾天前,中國外交部副部長樂玉成在一次演講時也稱,”給我們貼上‘戰狼外交‘這個標簽”實際上是“中國威脅論”的又一翻版。他還稱中國”從來沒有主動挑釁別人,也沒有跑到別人家門口更沒有到別人家裡去挑事。現在恰恰是別人到我們家門口耀武揚威,對我們的家務事橫加干涉,還喋喋不休地對我們進行辱罵抹黑,我們無路可退,不得不奮起自衛,堅定捍衛國家利益和尊嚴。“

樂玉成所說的“家務事”令人聯想起近年來中國對香港、維吾爾人以及異議人士實行嚴厲打壓的政策。歐盟駐華代表團在本周四發表的關於國際人權日的聲明中指出,6月30日實施的香港國安法損害了中國曾承諾的至少到2047年予以尊重的基本權利和自由。此外,歐盟繼續對新疆、西藏和內蒙古人權狀況的嚴重惡化表示嚴重關切。歐盟駐中國大使郁白(Nicolas Chapuis)12月10日還指出,“南海不僅是中國問題,也是國際問題”。他呼籲歐洲國家與澳洲、新西蘭和東盟在南海問題上“尋找共同點”,並指出“航行自由是必不可少的”。

美國當選總統拜登先前已表示,有必要與想法類似的民主國家恢復聯盟關系,使之成為對付中國的核心力量。歐盟駐中國大使郁白本周四的表態顯示,在應對中國的問題上,歐盟與即將就任的美國新政府態度和目標已越來越接近。中國的戰狼外交或將促使美、歐、澳等西方政體更為團結一致。

【 本文章由德國之聲授權提供】